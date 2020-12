Overvaller op badslippers gearresteerd in Haren

De politie heeft maandagavond een man gearresteerd na een overval aan de Kerkstraat in Haren.

Via een Burgernetmelding werd een signalement verspreid van de verdachte, die na ongeveer een uur in een woning in de buurt werd aangehouden. In het signalement stond dat de man te herkennen was aan 'blote voeten in badslippers'.



Onduidelijk is waar de overval precies is geweest. Na het incident deed de politie buurtonderzoek en spraken agenten met meerdere getuigen in de straat.





Reacties

Ze nemen niet eens meer de moeite om zich als een inbreker te kleden. Waar is de beroepseer?

Is hij aangehouden door een held op sokken?

