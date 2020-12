Vrouw (66) steekt zichzelf in vagina om moord op zelfverdediging te laten lijken

Een 66- jarige vrouw wordt ervan beschuldigd zichzelf in de vagina te hebben gestoken nadat ze haar man had vermoord. Ze probeerde hiermee haar misdaad als zelfverdediging te kwalificeren.



Linda Doyle beweert dat haar 71-jarige echtgenoot James haar meerdere keren in haar geslachtsdelen en maag had gestoken terwijl ze sliep in hun huis in Alabama (VS) voordat ze hem neerschoot.



De vrouw gaf toe dat ze op 30 juli vorig jaar haar man James neerschoot, meldt mirror.



In de avond van de dood van haar man belde Doyle het alarmnummer en zei dat ze ruzie hadden gekregen.



Toen politieagenten arriveerden, vonden ze het getrouwde stel languit op de vloer van hun huis. Paramedici verklaarden James ter plaatse dood terwijl Doyle werd overgevlogen naar het ziekenhuis. Daar werd ze behandeld voor steekwonden.



Afgelopen dinsdag werd Linda gearresteerd, achter de tralies gezet en aangeklaagd wegens moord.

Bewijs?!



Hoelang is dit paar getrouwd geweest? Ik neem aan dat er allang problemen waren.



