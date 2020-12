Vermiste poes Libby is na 15 jaar terug in Amersfoort

AMERSFOORT - De dierenbescherming in Amersfoort heeft recentelijk een kat binnengekregen die al vijftien jaar vermist bleek te zijn. Dat schrijft het centrum op Facebook. Kat Libby had een chip, waardoor haar vroegere gezin gevonden kon worden.



Vijftien jaar geleden raakten de baasjes Libby kwijt. Ze doorzochten de omgeving grondig, maar helaas zonder resultaat. Tot maandag, zo schrijft de dierenbescherming: "Ze werd door meerdere mensen gezien op een bedrijventerrein. Ze bleef daar liggen en haar vacht was erg vervilt."



"Omdat ze op het terrein van iemand anders lag kon de dierenambulance niet direct iets doen maar met de hulp van vele dierenliefhebbers werd de eigenaar van het bedrijf achterhaald en kon de dierenambulance haar vangen. Gelukkig kwam ze snel bij ons in het centrum terecht waar ze met de nodige liefde en zorg al snel opknapte.Gelukkig was Libby gechipt en goed geregistreerd! Zo konden we haar superblije en opgeluchte eigenaren snel bereiken."



Na uitvoerig overleg is echter besloten dat de poes niet terug gaat naar haar oude baasjes. "Het gezin heeft naast Libby nog vier, voor Libby onbekende, andere katten en een hond in huis. Ze vroegen zich daarom terecht af of Libby nog wel gelukkig zou worden als oude dame in een heel erg druk huishouden. Omdat wij dezelfde twijfels hadden hebben we na goed overleg met haar eigenaren besloten dat het voor Libby beter zou zijn als wij een nieuw, rustig huisje voor haar zoeken. Een moeilijke keuze want het liefst zouden ze Libby natuurlijk weer in huis nemen, maar met het oog op Libby haar geluk toch hiervoor gekozen."

Reacties

Mooi verhaal en verstandige keuze van de eigenaren. I natuurlijk wel de vraag waar dat kattenbeest de afgelopen 15 jaar heeft uitgehangen?

