Eigenaar is auto 30 seconden na aankoop alweer kwijt

Van een nieuwe aankoop wil je het liefst zo lang mogelijk genieten. Als het even kan zetten we onze nieuwe schoenen met doos en al op een voetstuk, zodat we er nog even naar kunnen kijken. Een Engelse man heeft helaas niet zo lang mogen genieten van z’n spiksplinternieuwe auto. Na welgeteld 30 seconden was hij zijn nieuwe auto al weer kwijt.



Hoe dat kan? De man was ‘vergeten’ zijn auto te verzekeren en ging na aankoop de weg op. Je raadt het al, dat ging niet helemaal van een leien dakje.



De automobilist was achter het stuur van z’n nieuwe Renault gekropen en reed net weg, toen hij de macht over datzelfde stuur verloor. Daarbij reed hij bijna op een politieauto in. “Deze auto knalde bijna op onze wagen”, tweet de lokale politie van Northampton, waar het voorval plaatsvond.



“De automobilist vertelde dat hij de wagen 30 seconden ervoor had gekocht en dit bleek verrassend genoeg waar te zijn. Hij waagde zijn kans en had het voertuig niet verzekerd. En jullie weten allemaal wat er dan gebeurd… #inbeslaggenomen”, besluit de politie. In een onverzekerde auto rondrijden is strafbaar. Oók als je hem net gekocht hebt.



Op Facebook spotten mensen met de automobilist. “Dat moet een record zijn! In 30 seconden je auto kwijt zijn…”, schrijft een Facebook-gebruiker. “Van een nieuwe auto naar geen auto in minder dan een minuut. Ik hoop dat hij genoeg geld had voor een busritje naar huis”, schrijft een ander.



Volgens FoxNews is rijden zonder verzekering een van de meest voorkomende verkeersovertredingen: in oktober startte de lokale politie een veilig op weg campagne, waarbij veelal automobilisten zonder verzekering tegen de lamp reden. In de eerste vier weken van de campagne werden 366 overtredingen geregistreerd in het gebied. Er werden 64 voertuigen in beslag genomen en 19 mensen gearresteerd.

Sja, eigen schuld, dikke bult. Ik vermoed dat 30 seconden iets overdreven is; ergens in de afgelopen 30 minuten komt vermoedelijk dichter in de buurt?

Ik neem aan dat betreffende eigenaar van de auto zijn nieuwe aankoop via de rechter wel weer terug krijgt, na het betalen van een boete uiteraard?



Verder is het een domme fout/vergissing natuurlijk. Het meteen in beslag nemen vind ik zelf een vrij zware straf.



De administratieve gevolgen zijn waarschijnlijk ook te vermijden door de man binnen 24 uur te laten verschijnen met de verzekeringspapieren.

@Ronnymij : Als iemand onverzekerd een zwaar ongeluk veroorzaakt (aangenomen dat hij niet superrijk is en medische kosten of een nieuwe auto voor de tegenpartij uit eigen zak kan betalen) dan is degene die aangereden wordt, zeer zwaar de klos. Zeker in de VS waar lang niet iedereen fatsoenlijk medisch verzekerd is. Als je daar aangereden wordt door zo iemand en je raakt zwaar gewond, dan kan het zijn dat je vrijwel niks vergoed krijgt aan medische kosten. Zonder verzekering rijden is dus een zwaar misdrijf en ik vind het zeker niet overdreven om een auto in beslag te nemen.

@BatFish :

waar lang niet iedereen fatsoenlijk medisch verzekerd is. Quotewaar lang niet iedereen fatsoenlijk medisch verzekerd is. Dat is het grootste understatement sinds Noach zei: "Ik geloof dat we een buitje krijgen."

Ik vind het redelijk dat de auto in beslag is genomen en ga er vanuit dat na betaling van een boete én de auto inmiddels aantoonbaar verzekerd is er geen reden is om de auto niet vrij te geven.



Het is waarschijnlijk een dure les voor deze man, die zal in de toekomst echt niet meer 'vergeten' zijn voertuig te laten verzekeren.



Ik wisselde in Nederland ook nogal eens van auto, maar ik belde altijd direct mijn verzekeringsagent om het e.ea. door te geven. Als ik dan 10 minuten later wegreed dan reed ik in een verzekerde auto.. Simpel..



@BatFish : vanuit dat perspektief geef ik je wel gelijk, al vind ik wel dat de rechter naar het verleden van deze persoon moet kijken. Gaat het dan om een eenmalig misdrijf, dan mag de strafmaat daar ook wel op aangepast worden.Anders wordt dit wel een heel duur grapje

Toen ik mijn huidige auto kocht, kon ik hem gelijk meenemen.

Toch maar niet gedaan.

Eerst even de verzekering regelen.

Volgende dag opgehaald. @Ronnymij : Iedereen weet toch dat je niet onverzekerd rond mag rijden?Toen ik mijn huidige auto kocht, kon ik hem gelijk meenemen.Toch maar niet gedaan.Eerst even de verzekering regelen.Volgende dag opgehaald.

@Grouse : Ik had al vanaf toen ik nog als jongeman bij mijn ouders woonde dezelfde verzekeringsagent als mijn ouders hadden dus voor mij was het echt een kwestie van één telefoontje en nadat hij de noodzakelijke gegevens had genoteerd zei hij altijd dat ik vanaf dat moment was verzekerd en kon gaan rijden. Ik heb diezelfde verzekeringsagent, och, ruim 30 jaar gehad schat ik, totdat ik hierheen verhuisde..

@Grouse : Eén telefoontje naar de verzekeraar en je bent direct verzekerd.

Maar een nieuwe auto is ook gelijk een moment om uit te zoeken of je niet ergens anders beter en goedkoper verzekerd kunt zijn. @Sjaak : Weet ik.Maar een nieuwe auto is ook gelijk een moment om uit te zoeken of je niet ergens anders beter en goedkoper verzekerd kunt zijn.

Hij heeft zich er toen bij de verzekeringsmaatschappij hard voor gemaakt dat ik schuldloos was, (de verzekeringsmaatschappij had het mij erg moeilijk kunnen maken omdat mijn zoon toegang tot de autosleutels had)..



Hoewel er nadien een nieuwe clausule werd ingevoegd in mijn nieuwe verzekering die omschreef dat als mijn zoon nogmaals zoiets zou doen dat er dan niets uitgekeerd zou worden heb ik toen i.i.g. de waarde van de auto vergoed gekregen. Met dank aan de tussenpersoon!



Dat zijn van die redenen om trouw te blijven, zelfs als je elders wellicht ietsje goedkoper uit kunt zijn. @Grouse : Ik heb slechts éénmaal mijn tussenpersoon echt nodig gehad. Dat was toen mijn zoon zo high als een kite mijn Ster had gestolen en total loss had gereden.Hij heeft zich er toen bij de verzekeringsmaatschappij hard voor gemaakt dat ik schuldloos was, (de verzekeringsmaatschappij had het mij erg moeilijk kunnen maken omdat mijn zoon toegang tot de autosleutels had)..Hoewel er nadien een nieuwe clausule werd ingevoegd in mijn nieuwe verzekering die omschreef dat als mijn zoon nogmaals zoiets zou doen dat er dan niets uitgekeerd zou worden heb ik toen i.i.g. de waarde van de auto vergoed gekregen. Met dank aan de tussenpersoon!Dat zijn van die redenen om trouw te blijven, zelfs als je elders wellicht ietsje goedkoper uit kunt zijn.

En het is gewoon een bureaucratische bende geworden.

Ik ken daar geen mens meer.

Toen bleek dat ik mijn nieuwe auto all-risk online kon verzekeren voor minder geld dan ik via mijn verzekeringstussenpersoon kwijt was voor een WA-extra.

@KhunAxe : Dat begrijp ik. Ik had een goede tussenpersoon maar die verkocht zijn zaak aan een groter bureau. Dat is later weer gefuseerd of overgenomen door een nog veel groter bureau.En het is gewoon een bureaucratische bende geworden.Ik ken daar geen mens meer.Toen bleek dat ik mijn nieuwe auto all-risk online kon verzekeren voor minder geld dan ik via mijn verzekeringstussenpersoon kwijt was voor een WA-extra.

(Even later): Ik werd nieuwsgierig en inderdaad, ze bestaan nog! Het bedrijf is in 1932 opgericht door de ouwe Vugts en inmiddels staat de derde generatie aan het roer Leuk is ook dat ze nog steeds op het oude adres in Vught zitten. Aanrader!



Nostalgie @Grouse : Duidelijk, dan is er geen binding meer en ga je shoppen voor een betere. Volkomen begrijpelijk. Mijn tussenpersoon ging van vader op zoon, ik schat dat die inmiddels al wel zo'n 70 jaar of langer in deze business zitten, mijn vader was er al klant voor ik het werd, zover gaat onze historie(Even later): Ik werd nieuwsgierig en inderdaad, ze bestaan nog! Het bedrijf is in 1932 opgericht door de ouwe Vugts en inmiddels staat de derde generatie aan het roerLeuk is ook dat ze nog steeds op het oude adres in Vught zitten. Aanrader!

Niet slim natuurlijk @Grouse : ja dat is ook zo. Ik moet bekennen dat ik in mijn jongere jaren ook eens een auto had gekocht, en er mee naar huis ben gereden zonder eerst de verzekering te regelen. In die tijd had je nog geen smartphone, dus ik heb het erop gewaagd.Niet slim natuurlijk

