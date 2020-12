20-jarige dronken bestuurder wordt in één nacht drie keer aangehouden door politie

Een man uit Alkmaar heeft afgelopen weekend een nieuwe betekenis gegeven aan het woord ‘koppig’. De politie kon hem op zaterdag namelijk drie keer aanhouden voor rijden onder invloed van drank en drugs.



De eerste kennismaking was in ieder geval meteen goed, want toen vluchtte de man direct weg voor agenten bij een controlepunt. Niet veel later werd de wegrijder alsnog aangehouden. De man moest mee naar het bureau voor bloedonderzoek en mocht uiteindelijk met een rijverbod rijker weer gaan.



Was het de drugs? Dedain voor de wet? Pure grootsheidswaanzin? Het nieuwsbericht zegt hier helaas niks over, maar wel is duidelijk dat de man ‘enkele momenten later’ weer werd aangehouden. Ditmaal vanwege rijden met een rijverbod.



Wat er toen gebeurde zal u werkelijk verbazen! Inderdaad, de man werd enkele momenten later wéér achter het stuur aangetroffen en wederom aangehouden. De platte petten vond het toen wel welletjes en de man mocht eindelijk blijven slapen op het bureau. Ook kan hij volgens de politie een zware straf tegemoet zien en is hij zijn rijbewijs kwijt.



Het aantal dodelijke ongelukken met mensen onder invloed is de afgelopen jaren ernstig gestegen. Dit weekend kwamen twee fietsers in Breda daar nog op de harde manier achter. Zij werden geschept door een automobilist met teveel drank op.

