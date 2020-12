Jongens testen melkbus in woonwijk en zijn ‘m nu kwijt

Vier jongens tussen de 15 en 16 jaar wilden zaterdag hun melkbus even uitproberen. Ze waren bezig met carbidschieten toen de politie een kijkje kwam nemen op het grasveld aan de Gennerstraat in Hasselt.



“De melkbus deed het”, rapporteert de politie. De agenten bleken echter niet gecharmeerd van het schieten en namen de melkbus in beslag. Die wordt vernietigd.



S waarom moet ie vernietigd?



Kennelijk hebben ze geen verstand door in een woonwijk met dat spul te spelen.

En wie niet horen wil, moet maar voelen. @MIADIA : Dan kunnen ze er geen rottigheid meer mee uithalen?Kennelijk hebben ze geen verstand door in een woonwijk met dat spul te spelen.En wie niet horen wil, moet maar voelen.

gezelligheid

kent geen tijd

nu zijn ze hem kwijt

tot hun grote spijt

S

@Grouse : maar dan volstaat in beslag nemen toch? waarom moeten dingen altijd maar weer kapot?

@MIADIA : Omdat het zo vol wordt in zo'n politiebureau met al die spullen!

