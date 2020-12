Onterecht ontslag McDonalds na nuttigen kipnuggets

Hamburgerrestaurant McDonald’s mocht geen druk uitoefenen op een werknemer om ontslag te nemen, nadat zij samen met een oud-collega wat overgebleven kipnuggets had gegeten.



Dat oordeelde de kantonrechter in Maastricht eerder deze maand, in een vrijdag openbaar geworden uitspraak. De hamburgerketen moet de vrouw terug in dienst nemen en haar achterstallige salaris betalen.



De vrouw werkte al ruim vier jaar voor McDonald's als personeelstrainer voor de vestiging Maastricht-Gronsveld met een bruto maandsalaris van bijna 1600 euro.



Eind juli at zij na haar dienst wat overgebleven kipnuggets, zonder daarvoor te betalen. Ook gaf zij wat kip aan een oud-manager van McDonald's, die de vestiging die avond bezocht.



Na ontdekking stelde McDonald's een onderzoek in. Tijdens een ondervraging gaf de vrouw toe de kip te hebben gegeten en weggegeven. De hamburgerketen verzocht de vrouw vervolgens dringend om ontslag te nemen omdat zij anders ontslagen zou worden.



De personeelstrainer nam daarop inderdaad ontslag. Maar negen dagen later kwam zij daarop terug en stapte naar de rechter om haar ontslag ongedaan te maken.



Op het eerste gezicht leken haar kansen wellicht klein. Uit eerdere arbeidsrechtszaken blijkt namelijk dat het meenemen of nuttigen van kleine zaken zoals snoepjes of een flesje water – zogenoemde 'bagatelzaken' – wel degelijk een reden kan zijn voor ontslag.



Bovendien was de vrouw in 2018 al eens gewaarschuwd na het drinken van een milkshake. Wat ten slotte ook in haar nadeel kon meewegen, was dat zij uiteindelijk uit eigen beweging was opgestapt.



Toch kreeg de personeelstrainer in dit geval gelijk. Volgens de kantonrechter bracht McDonald's de vrouw namelijk 'ten onrechte in de waan' dat zij makkelijk ontslagen kon worden, omdat de hamburgerketen een zerotolerancebeleid hanteerde.



Daarmee zette de werkgever haar op het verkeerde been, vindt de rechter. In een eerdere waarschuwingsbrief uit 2018 schreef McDonald's namelijk dat er pas mogelijk ontslag kon volgen na drie waarschuwingen.



Bovendien had de bezoekende oud-manager die avond ook een gratis ijsje gekregen van de dienstdoende shift-manager. Uit het feit dat die collega niet werd ontslagen, blijkt volgens de kantonrechter ook dat er geen zerotolerancebeleid is.



Ten slotte vindt de kantonrechter dat McDonald's de werkneemster erop had moeten wijzen dat zij, door zelf ontslag te nemen, haar recht op een WW-uitkering verspeelde.



Daardoor gaat er nu een streep door de ontslagbrief van de vrouw. Ook wees de kantonrechter het verzoek van McDonald's om zelf de arbeidsovereenkomst te ontbinden af.



De hamburgerketen moet de vrouw haar achterstallige salaris van de afgelopen vier maanden betalen, en haar weer toelaten tot haar werkzaamheden.

Reacties

Gelukkig had de snackbar/broodjeszaak waar ik jaren heb gewerkt niet zo'n kadavermentaliteit. De baas vond het juist positief als je zo nu en dan iets uit het assortiment at. Omdat ik daar tijdens mijn werk niet zo'n behoefte aan had, vond hij dat ik dan maar wat lekkers mee naar huis moest nemen. Ik had daardoor als student jarenlang het meest luxueuze broodbeleg.

Ik ben een paar jaar kantinebaas geweest voor een cateringbedrijf. Omdat de mensen vooral niet gespreid kwamen, moest er vooruit gebakken worden. En logischerwijs bleef er dan wel eens wat over.

Officieel moest dat dan weggegooid worden en als derving genoteerd worden.

Het personeel moest voor de lunch betalen.

Ik heb gelijk maar die zotte regel aangepast en alle dagen de lunch als derving aangemerkt.

Wel op voorwaarde dat we na de lunchtijd zelf aan de lunch gingen. Anders had ik de derving dubbelop.



