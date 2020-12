Wanhopige man vraagt op straat lukraak voorbijgangers ten huwelijk

Een Canadese man kon niet wachten om zijn leven voor altijd met een partner te spenderen. Maar met wie, dat maakte hem schijnbaar niet zo veel uit. Op straat vroeg de 28-jarige man allerlei voorbijgangers ten huwelijk.



De Canadese politie kreeg er hoogte van en was niet al te blij met zijn toenaderingen. Ze hebben de man gewaarschuwd niet zomaar iedere voorbijganger ten huwelijk te vragen. Dat meldt het Canadese Global News.



De politie kwam erachter toen een vrouw van in de dertig contact met hen opnam. Ook zij werd ten huwelijk gevraagd door de 28-jarige man. Hij deed haar bovendien een voorstel tot intimiteit. De vrouw voelde zich hier erg ongemakkelijk bij en nam contact op met de politie.



Dat was reden genoeg voor een agent om onderzoek te doen. “Hij ontdekte dat de man verschillende andere mannen en vrouwen had gevraagd om diezelfde dag nog met hem te trouwen”, aldus de politie. Zijn pogingen hadden overigens geen succes. “De politie heeft de man opgespoord en hem gewaarschuwd om voorbijgangers niet meer ten huwelijk te vragen.” De Canadese politie vraagt iedereen die contact met deze man heeft gehad, zich te melden.

Reacties

02-12-2020 20:25:07 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 6.266

OTindex: 19.465

. Daar zit niet een steekje los, maar het hele breiwerk ligt van de pennen. Hmmm, dat is weer eens een ander soort funshoppen. Daar zit niet een steekje los, maar het hele breiwerk ligt van de pennen.

02-12-2020 20:54:43 allone

Oudgediende



WMRindex: 41.809

OTindex: 75.808



Heel flexibel, of heel wanhopig?

@BatFish :

Daar zit niet een steekje los, maar het hele breiwerk ligt van de pennen. QuoteDaar zit niet een steekje los, maar het hele breiwerk ligt van de pennen. zoiets ja. Arme man. Mannen en vrouwen, dus zelfs dat maakt hem niet uit.Heel flexibel, of heel wanhopig?zoiets ja. Arme man.

02-12-2020 21:45:51 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 38.781

OTindex: 81.431

En ging hij iedere keer op de knieën met een diamanten ring in een doosje?

02-12-2020 22:01:39 Emmo

Stamgast



WMRindex: 47.308

OTindex: 26.438

@Mamsie : Die vent houdt geen knieën meer over

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: