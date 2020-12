Sinterklaas illegaal in binnenstad van Deventer aangekomen

Een vreemd gezicht in de binnenstad van Deventer: Sinterklaas maakte in een amfibievoertuig een ronde door de stad, vergezeld door een aantal zwart geschminkte Pieten. Vreemd, omdat zwart geschminkte Pieten verboden zijn in de stad en omdat de Sint elk jaar officieel pas op 5 december welkom is in Deventer.

Dat laatste is zelfs in de APV, de algemene plaatselijke verordening, opgenomen. Daarnaast zijn intochten dit jaar sowieso niet toegestaan vanwege de coronacrisis. Waarom Sinterklaas en zijn Pieten toch in de stad rondreden is niet helemaal duidelijk.



Het amfibievoertuig reed vanaf het stadhuis een ronde door de binnenstad, op aardig hoge snelheid. Onderweg gadegeslagen door een paar verbaasde kinderen en ouders.



Volgend weekend kunnen de kinderen wel genieten van Sinterklaas in Deventer, als DRTV (Deventer Radio en Televisie) een speciale uitzending heeft op televisie.

Reacties

02-12-2020 18:06:20 Emmo

Stamgast



WMRindex: 47.308

OTindex: 26.438

Ik zou zeggen dat het een actie is van mensen die het niet eens zijn met die plaatselijke verordening en mogelijk het democratisch gehalte van die verordening betwijfelen.



Ik voorzie dat er vaker mensen zullen zijn die hun eigen plan gaan trekken, ongehinderd door politiekelingen die zich meer houden aan wat of in het westen aan de gang is dan aan hun eigen inwoners.

02-12-2020 20:51:00 Grouse

Erelid



WMRindex: 2.339

OTindex: 2.343





Bovendien worden die "politiekelingen" door de bevolking gekozen.

De bevolking laat het laatste echter steeds vaker afweten gezien de zeer matige opkomst. @Emmo : Ik hoor voor het eerst dat er een verbod op Sinterklaas staat. Zoiets kennen wij in het westen nietBovendien worden die "politiekelingen" door de bevolking gekozen.De bevolking laat het laatste echter steeds vaker afweten gezien de zeer matige opkomst.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: