Vluchtstrookfietser fietste al kilometers op snelwegen

EDE - Op Rijksweg A12 /A30, ter hoogte van knooppunt Maanderbroek bij Ede, is zondag een fietser van de vluchtstrook gehaald, die vanuit het buitenland al kilometers over snelwegen zou hebben afgelegd.

Dat meldt een fotocorrespondent. De fietsende buitenlander reed op de A12 richting het oosten en heeft zondag voor de nodige ophef gezorgd. Bij de meldkamer regende het meldingen van automobilisten, aldus de 112 centralist op Twitter.



Hulpdiensten zijn naar de fietser op zoek gegaan en wisten die rond 11.40 uur van de snelweg te begeleiden. Volgens de correspondent zou de fietser al heel wat kilometers hebben afgelegd, vanuit het buitenland, en via de snelwegen. De man werd gesommeerd van de snelwegen af te blijven.

