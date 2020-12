Koop je kerstboom in de kroeg

Café ‘t Boemeltje in Almere staat het water aan de lippen door de verplichte sluiting in verband met corona. Om het hoofd toch boven water te kunnen houden, hebben de uitbaters een creatieve oplossing bedacht: kerstbomen verkopen vanaf het terras, onder het motto: 'koop je kerstboom in de kroeg'. De bomen worden sinds vrijdag verkocht.



Eigenaresse Amel Brandenburg van het café wist van tevoren niet of het verkopen van kerstbomen een succes zou worden. "Normaal gesproken tappen wij biertjes, dus het was voor ons heel lastig om een goede inschatting te maken. Maar we hebben gisteren toch al een kleine dertig bomen verkocht, dus we doen het best goed. En we krijgen allemaal leuke reacties op ons initiatief."



Toch doet het café de verkoop van de bomen niet alleen voor de leuke reacties. Het was economisch bittere noodzaak. "Zonder verkoop van de kerstbomen hadden wij deze coronacrisis niet overleefd. Ik ga het niet mooier maken dan het is."

Reacties

01-12-2020 18:11:13 Emmo

Stamgast



WMRindex: 47.280

OTindex: 26.430

Quote:

Zonder verkoop van de kerstbomen hadden wij deze coronacrisis niet overleefd En door verkoop van dertig bomen per dag kun je het dan wel redden? En door verkoop van dertig bomen per dag kun je het dan wel redden?

01-12-2020 18:34:36 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 38.774

OTindex: 81.410

@Emmo : Kennelijk wel. Geen idee wat die dingen daar kosten.

01-12-2020 19:12:14 botte bijl

Oudgediende



WMRindex: 83.011

OTindex: 36.118

Quote:

Café ‘t Boemeltje in Almere staat het water aan de lippen door de verplichte sluiting in verband met corona.

¿water of iets anders? ¿water of iets anders?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: