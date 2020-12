Russische luchtvaartmaatschappij onder vuur na penisvormige vlucht

De Russische luchtvaartautoriteit heeft flink de pik op budgetmaatschappij Pobeda: een piloot van de maatschappij week met een vliegtuig met passagiers af van zijn route om een gigantische penis in de lucht te tekenen.De luchtvaartautoriteit roept moederbedrijf Aeroflot nu op om het hoofd van Pobeda te ontslaan. Volgens de autoriteit heeft de piloot de veiligheid van de passagiers in gevaar gebracht met zijn actie.De vreemde actie van de piloot gebeurde op 11 november, tijdens een vlucht van Moskou naar Jekaterinenburg. Er waren 102 passagiers aan boord van het vliegtuig, een Boeing 737-800.Volgens de Moscow Times vloog de piloot de lullige route als eerbetoon aan voetballer Artem Dzyuba, de aanvoerder van het Russische nationale elftal. De spits van Zenit Sint-Petersburg werd een paar dagen voor de vlucht uit de nationale selectie gezet, omdat er een seksvideo van hem opdook op sociale media.Op 10 november diende budgetmaatschappij Pobeda al een verzoek in om een penisvormige route te mogen vliegen, maar daar werd geen toestemming voor gegeven. Bij de vlucht naar Jekaterinenburg werd dus alsnog zo'n route gevlogen.De maatschappij zou achteraf hebben verklaard dat het vliegtuig de route vloog omdat het brandstof moest lozen, maar volgens de Moscow Times heeft het betreffende vliegtuig helemaal geen systeem om brandstof te lozen.Dat wijst er volgens de luchtvaartautoriteit op dat het om een bewuste actie van de luchtvaartmaatschappij ging.