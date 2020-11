Mysterieuze overgroeide auto na negen maanden eindelijk afgevoerd

Eindelijk zijn de bewoners van de Lievenshovelaan in Bergen op Zoom verlost van de zilvergrijze Peugeot 407. Maanden stond de stationwagen onaangeroerd in de straat geparkeerd. Nu er een grote steen door de voorruit is gegooid, is de auto weggetakeld.,,Ik ga hem missen, die Peus”, zegt bewoner Ben den Aantrekker met enig sarcasme in zijn stem. ,,Na negen maanden ga je je er toch een beetje aan hechten, nietwaar?” In werkelijkheid is hij blij dat de auto weg is.De auto, een Peugeot 407 met Pools kenteken, is vrijdagmiddag afgevoerd op initiatief van een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa). Dat gebeurde nadat er een grote steen door de voorruit was gegooid. Op die manier moet voorkomen worden dat de auto doelwit wordt van verdere vernielingen.Eerder trok buurtbewoner Den Aantrekker al bij de gemeente aan de bel om de auto af te laten voeren of op zoek te gaan naar de eigenaar. Zonder resultaat. Met als gevolg dat het onkruid afgelopen zomer metershoog rond de auto groeide.