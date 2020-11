In deze stad krijg je veel geld als je foutparkeerders verklikt

New York wil een deel van de boetes die worden uitgeschreven aan foutparkeerders uitbetalen aan de ‘verklikkers’ die de overtreders aangeven. De bonus bedraagt 44 dollar per boete van 175 dollar, aldus NY1.com.



Een nieuwe wet die vorige week in de gemeenteraad werd geïntroduceerd, moet dit mogelijk maken. Het lijkt een ietwat doldrieste actie, maar in New York zijn ze gewend met dit bijltje te hakken. Burgers kunnen er sinds 2018 namelijk al flink verdienen wanneer ze aangifte doen van vrachtwagens en bussen die met draaiende motor geparkeerd staan.



Stephen Levin, gemeenteraadslid van Brooklyn, introduceerde het wetsvoorstel dat volgens hem bedoeld is om een ​​specifiek type parkeergedrag aan te pakken dat volgens hem zeer gevaarlijk is - zoals parkeren op fietspaden en busstroken en op oversteekplaatsen en trottoirs. Wie aangifte doet, ontvangt voor zijn ‘verraad’ dus een bedrag van 44 dollar.



Tegelijkertijd verhoogt de stad de boetes voor deze overtredingen van 115 naar 175 dollar, zodat de gemeente zelf geen inkomsten verliest. Het levert ook geld op wanneer je iemand aangeeft die niet over de juiste parkeervergunning beschikt. Zelfs aan politieagenten die fout parkeren kan in de nieuwe regeling geld worden verdiend.

Reacties

30-11-2020 17:24:23 Mamsie

WMRindex: 38.762

OTindex: 81.377

Tja.... wat moet je hiermee....

Ben je een lelijke klikspaan als je dat dan doet, of kan je hiermee een aso, die schijt heeft aan iedereen, aan zijn meer dan verdiende bon helpen.

Ik denk dat het van de situatie zou afhangen of ik er melding van zou maken.

30-11-2020 17:44:19 Barmy

WMRindex: 2.890

OTindex: 89

Politie en vrachtwagens zou ik zeker verlinken , zijn er altijd als de kippen bij met achterlijke hoge bekeuringen in dit kutlandje



30-11-2020 18:07:10 Madarian

WMRindex: 2.482

OTindex: 5.599

Het hangt van de situatie af. Als auto's verkeerd geparkeerd zijn zoals aangegeven (fietspad, trottoir, oversteekplaatsen) dan zou ik ze aangeven. Als ik nog geld toe krijg, dan is dat zelfs mooier. Als foutparkeerders op de verkeerde plekken staan, dan kan het overige verkeer mogelijk niet eens andere weggebruikers zien, en dan vind ik 'klikken' terecht. Bij ons in de straat is er iemand die parkeerde in of vlak na een binnenbocht. Ik kom aanrijden, en ik zag een klein meisje op de fiets vrij laat door die p*auto. Ik heb de gemeente gebeld en dit aangegeven. Het is een vrij lange straat. Degene die dat bleef doen heeft een boete gehad. Men staat er vaak niet bij stil dat het niet alleen gaat om of iemand er langs kan.

