Eerste zelfsturende boot ter wereld vaart binnenkort over de Amsterdamse wateren

AMSTERDAM - Op de wegen in Amsterdam is er nog geen zelfsturend voertuigte vinden, maar op de wateren binnenkort wel. Vanaf volgend jaar wordt de eerste zelfsturende 'roboat' actief getest op het water voor het voormalige marineterrein. Het onderzoeksinstituut Amsterdam Insituut voor Advanced Metropolitien studies (AMS Institute) ontwikkelt in samenwerking met het Massachusetts Institute of Technology (MIT) deze bijzondere boot.



De zelfsturende boten kunnen personen vervoeren, afval ophalen of dienen als brug of drijvend platform. "Allemaal faciliteiten die een drijvende stad als Amsterdam goed kan gebruiken," zegt projectleider Ynse deinema.



"De stad leeft op water waar nog niet optimaal gebruik van gemaakt wordt. Naast dat de kosten voor een schipper komen te vervallen, is de boot ook flexibel inzetbaar en kan de boot andere boten opladen", vertelt Ynse. "Ook aan de drukte op de grachten hebben wij gedacht. Dat is natuurlijk erg belangrijk voor een zelfsturende boot."



De roboat is voorzien van sensors, lasers, navigatie en camera’s. De boot meet alles wat het tegenkomt en berekent de beste manier om obstakels te vermijden.



De boot is naast zelfsturend ook zelflerend en ontwikkelt zich bij elke ervaring. "Roboat wordt met het herkennen van obstakels steeds beter", aldus Ynse.



Vanaf volgend jaar is het gevaarte veel ervaringen rijker. Er zijn dan twee boten op het marineterrein in Amsterdam die de hele zomer door getest zullen worden.

Reacties

30-11-2020 13:32:58 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 38.759

OTindex: 81.375

Hopen dat zulks niet in de vrachtvaart gaat komen. Dan zitter er twee lieve leden hier zonder werk!

30-11-2020 14:03:48 KhunAxe

Oudgediende



WMRindex: 5.973

OTindex: 2.312





Bovendien moeten ladingen gecontroleerd worden en 1001 andere dingen die aan boord moeten plaatsvinden waar mensen voor nodig zijn. Nee, Emmo, en waarschijnlijk ook Zeeuw hoeven niet te vrezen voor hun baan @Mamsie : Wees maar niet bang, tegen de tijd dat de eerste 'roboat' zelfsturend op zee (of wilde vaart), ingezet wordt is IIG Emmo allang met pensioen.Bovendien moeten ladingen gecontroleerd worden en 1001 andere dingen die aan boord moeten plaatsvinden waar mensen voor nodig zijn. Nee, Emmo, en waarschijnlijk ook Zeeuw hoeven niet te vrezen voor hun baan

30-11-2020 14:11:27 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 6.258

OTindex: 19.455

@KhunAxe : Ik weet niet hoe lang @Emmo nog te gaan heeft voor zijn pensioen, maar met zelfsturende vaartuigen wordt al jaren geëxperimenteerd en een aantal worden op dit moment al in zezet voor bijvoorbeeld het nemen van monsters voor onderzoek. Het overgrote deel van de inspectietochten rond offshore windparken gebeurt al routinematig met zelfsturende AUV's (Autonomous underwater Vehicles) - dat is dan wel meest onderwater. Maar er lopen zelfs al een paar jaar proeven op de Schelde met vrachtschepen. Zelfsturende vaartuigen wil inderdaad niet zeggen dat je dan geen mensen meer nodig hebt aan boord, maar ze worden al meer gebruikt dan je denkt.

30-11-2020 14:35:32 KhunAxe

Oudgediende



WMRindex: 5.973

OTindex: 2.312





Bovendien sleurt een eerste Stuurman niet aan het roer, hij houdt het sturen mee in de gaten, (als één van zijn vele taken), maar datzelfde toezicht heb je ook nodig als je op automatisch piloot vaart.



De UAV's waar jij het over hebt zijn vaak maar niet altijd autonoom maar worden soms vanaf het droge bestuurd, een beetje zoals met drones laat vliegen, onbemand, maar de 'piloot' bestuurt hem.



'AUVs are programmed or controlled by operators who may be on a vessel or even on shore, who tell an AUV where, when, and what should be sampled.'



Maar hoe dan ook, al met al zal het w.s. nog vele jaren duren alvorens het concept daadwerkelijk in commerciële vrachtschepen worden gebouwd. Denk ik



. Laatste edit 30-11-2020 14:37 @BatFish : Emmo? Hij is iets jonger en ik heb nog 3.5 jaar te gaan. Emmo een jaartje of 5-6 schat ik.. Die trekt het wel. Maar vergeet niet dat ik het specifiek over schepen waar Emmo op vaart, die gaan dus écht van hot naar haar met soms de meest vreemde vracht! Op zulke schepen kom je niet weg met enkel automatische sturing en navigatieBovendien sleurt een eerste Stuurman niet aan het roer, hij houdt het sturen mee in de gaten, (als één van zijn vele taken), maar datzelfde toezicht heb je ook nodig als je op automatisch piloot vaart.De UAV's waar jij het over hebt zijn vaak maar niet altijd autonoom maar worden soms vanaf het droge bestuurd, een beetje zoals met drones laat vliegen, onbemand, maar de 'piloot' bestuurt hem.'AUVs are programmed or controlled by operators who may be on a vessel or even on shore, who tell an AUV where, when, and what should be sampled.'Maar hoe dan ook, al met al zal het w.s. nog vele jaren duren alvorens het concept daadwerkelijk in commerciële vrachtschepen worden gebouwd. Denk ik

30-11-2020 14:49:17 KhunAxe

Oudgediende



WMRindex: 5.973

OTindex: 2.312





Jij schreef: 'Zelfsturende vaartuigen wil inderdaad niet zeggen dat je dan geen mensen meer nodig hebt aan boord, maar ze worden al meer gebruikt dan je denkt.'



En het artikel schrijft:'Eerste zelfsturende boot ter wereld vaart binnenkort over de Amsterdamse wateren.



@BatFish : Overigens wordt een opmerking van jou gelogenstraft door het artikel zelf.Jij schreef:En het artikel schrijft:

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: