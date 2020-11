“Een zeldzame vondst”: duizenden jaren oud walvisskelet gevonden in Thailand

In Thailand is het bijna perfecte skelet gevonden van een walvis. Het skelet is zo’n drie- tot vijfduizend jaar oud.De vondst gebeurde enkele we

30-11-2020 06:29:08 allone

Hoe hebben ze hem gevonden? Waren ze er naar op zoek? Hoe komt het dat hij zo goed bewaard gebleven is?

30-11-2020 08:08:42 Emmo

@allone :

1) Erover gestruikeld

2) Nee

3) Niemand heeft er tot nu met z'n botte klauwen aangezeten.

