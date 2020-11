Trappenhuis vol kranten uit Tweede Wereldoorlog: Stukje geschiedenis

Van de Duitse inval tot de bevrijding: tientallen kranten in het trappenhuis van Charlotte en haar vriend Mike vertellen het verhaal van de Tweede Wereldoorlog. Het stel heeft geen idee wie de kranten daar heeft opgeplakt en probeert daar nu achter te komen. "Het is een stukje geschiedenis."De woning aan de Bergselaan in Rotterdam komt uit 1933. Charlotte woont er sinds vier jaar en hoewel ze een hoop verbouwd heeft, heeft ze het bijzondere trappenhuis in stand gehouden. "De trapopgang is van onder tot boven beplakt met verschillende kranten uit de periode 1940 tot 1945", vertelt Charlotte aan EditieNL."Het is ook op volgorde geplakt. Bovenaan beginnen de kranten met de Duitse inval, in het midden hangen de regels rondom het dragen van een Jodenster en gaat het over codetaal, beneden komt de bevrijding."De bewoonster van het pand heeft niet alles gelezen, maar sommige artikelen zijn haar wel bijgebleven. "Vooral de grotere krantenkoppen, over de aanval van Duitsland op Nederland, Belgiƫ, Luxemburg en Frankrijk", zegt ze. "En een artikel van het Joodsche Weekblad staat me nog steeds bij, waarin wordt gezegd dat de Jodenster op de jas moet worden gedragen."Er hangen veel Nederlandse kranten tussen zoals de Volkskrant en De Telegraaf, maar ook een paar kleine krantjes die met de hand zijn geschreven en een militaire krant. "En er zit een artikel van The Daily Mail bij, dat is wel apart."De trapopgang was al zo toen Charlotte in het huis trok. "Het huis was sowieso heel erg verouderd, alsof er sinds 1933 niks was gebeurd", vertelt ze. Volgens haar zijn de krantenknipsels al die jaren bijzonder goed bewaard gebleven. "Het is goed behouden omdat het gefixeerd is. Er zijn met de verhuizing ook best wat dingen via de trap naar boven gebracht, maar het is nog steeds mooi.""We laten het zo, het is een stukje geschiedenis." Wel zijn zij en Mike erg benieuwd welke oude bewoner de hal zo heeft beplakt. De beheerder van het pand heeft geen idee, en ook de vorige bewoners wisten de oorsprong niet. "Zij denken dat er ooit een oudere meneer heeft gewoond, die waarschijnlijk al is overleden. Maar het zijn eigenlijk allemaal aannames. Het pand is ook in handen geweest van verschillende partijen." Vandaar dat ze op zoek zijn naar iemand die er misschien wel meer over weet.Na een eerdere oproep bij de regionale omroep zijn al wat reacties binnengekomen. "We hebben inmiddels wel een reactie van mensen die het hebben geprobeerd uit te zoeken via het bevolkingsregister, maar we weten nog niet of daar echt iets uit gaat komen."