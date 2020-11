Oostenrijks dorp Fucking verandert naam in Fugging in hoop dat plaatsnaamborden niet meer worden gestolen.

Het wereldberoemde Oostenrijkse dorpje Fucking verandert zijn naam vanaf 1 januari in Fugging. De inwoners waren het zat dat hun plaatsnaamborden steeds werden gestolen.



Fucking met zijn ongeveer honderd bewoners was in het verleden vaak in het nieuws door zijn naam. Die heeft geen betekenis in het Duits, maar in het Engels daarentegen is het een krachtterm.

Reacties

29-11-2020 14:05:59 Grouse

P.S. Iemand nog een plaatsnaambord van Fucking nodig? Jammer dat het moet. Als iedereen nou eens gewoon een foto nam in plaats van zo'n bord te stelen?

29-11-2020 14:37:04 Mamsie

@Grouse : Nee mijn gang hangt al vol met het Franse Condom en het Oostenrijkse Klöten. Er kan echt niks meer bij want dan zou het goor worden.

29-11-2020 14:40:02 Ronnymij

In mijn tijd in Finland hadden we een ouwe Datsun Pickup auto met op de kentekenplaat ASO-130 ....De Finnen wisten verder niet wat dat betekende natuurlijk, maar ik vond het zelf wel grappig

29-11-2020 15:06:23 botte bijl

@Ronnymij :

ik heb in Zweden ooit een auto niet gekocht omdat het kenteken KUT 248 was. in die tijd moest ik er ook nog mee naar mijn moeder

