Oostenrijk verzet zich tegen skiverbod, EU moet anders betalen

Wintersporten in een pandemie, is dat verantwoord? Daar denken de Europese landen heel verschillend over. Waar Duitsland, Italië en Frankrijk de skigebieden dicht willen gooien, het liefst tot 10 januari, leidt dit tot grote woede in Oostenrijk. Zij willen dat de wintersport koste wat kost doorgaat en hebben al verklaard dat er met Kerst gewoon geskied kan worden. Ook Zwitserland wil de pistes openhouden.



Het standpunt van de Oostenrijkers heeft alles te maken met het economische belang van de wintersport voor het Alpenland. Het toerisme brengt daar 15 procent van het bruto binnenlands product op.



Volgens minister van Financiën Gernot Blümel betekent elke week dat er niet gewintersport kan worden een omzetverlies van 800 miljoen euro. Als de start van het wintersportseizoen naar achter wordt verschoven, eisen de Oostenrijkers een schadevergoeding van de Europese Unie. "Als de EU dit echt wil, zullen ze moeten betalen", zegt Blümel.



Hoe groot de impact van corona is in de wintersportgebieden, vertelden drie Nederlandse ondernemers begin deze maand. Twee van hen werken in Oostenrijkse skigebieden, de derde in de Franse Alpen. De ondernemers zeiden te hopen op toch nog wel wat toeristen dit winterseizoen.



Het wintersportoord Ischgl was begin dit jaar een van de plekken waar het virus zich ongebreideld kon verspreiden. Toeristen namen het virus daarna door heel Europa mee naar huis. De Oostenrijkse minister van Toerisme Elisabeth Köstinger benadrukt dat volgens haar veilig wintersporten wel mogelijk is. "Je raakt niet besmet op de piste, maar tijdens het feesten daarna. Daarom hebben we de après-ski ook verboden", zegt Köstinger tegen Der Spiegel.



Volgens de minister zijn er genoeg maatregelen genomen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Bij gondelliften zijn de daken eraf geschroefd om lucht binnen te laten, er is een maximum gesteld aan het aantal mensen in rijen en voor de liften zijn de afstandsmarkeringen op de grond getekend. En voor het begin van het seizoen gaat Oostenrijk massaal de bevolking testen, ook al het hotel- en skiliftpersoneel, aldus Köstinger.

Coronavoorschriften bij de skiliften in Ischgl EPA



De Duitse bondskanselier Merkel blijft sceptisch. En daarin staat ze niet alleen. In Duitsland, Italië en Frankrijk zien ze het liefst dat er op Europees gebied één lijn wordt getrokken. Merkel: "We gaan ons in Brussel ervoor inzetten alle skigebieden te sluiten. Helaas ziet het er nu niet naar uit dat dat gaat lukken, als je naar de Oostenrijkse statements kijkt, maar we gaan het proberen."



Met een Europees besluit hopen de landen te voorkomen dat wintersporters gaan reizen naar plekken waar de pistes nog wel open zijn. Minister-president Markus Söder van de Duitse deelstaat Beieren doet een beroep op alle landen de wintersport even on hold te zetten: "Dat zou pas een mooi voorbeeld van Europese solidariteit zijn", zei hij tegen de krant Bild.



Mochten de Oostenrijkers bij hun standpunt blijven, dan overweegt Italië zelfs de grenzen te sluiten, om zo te voorkomen dat "het vakantiegeld uitgegeven wordt in Oostenrijk en daarna het virus geïmporteerd wordt en wij ermee zitten". Ook Söder waarschuwt Duitsers die een dagtripje naar Oostenrijk plannen dat ze bij terugkomst tien dagen in quarantaine moeten.



Overigens kan de EU niet beslissen om wintersport te verbieden, schrijft ook de Oostenrijkse EU-vertegenwoordiger Martin Selmayr. Er kan een appèl gedaan worden op een gemeenschappelijke lijn, maar de skiliften kunnen niet door Brussel worden stilgelegd. Dat blijft zaak van de nationale regeringen.

Reacties

29-11-2020 12:24:21 botte bijl

Oudgediende



WMRindex: 82.960

OTindex: 36.096

nu wordt het spannend. wint het geld of de coronapreventie

29-11-2020 12:26:50 Grouse

Erelid



WMRindex: 2.317

OTindex: 2.315

Ik heb zomaar het idee dat Oostenrijk rood wordt op de kaart.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: