Burgemeester roept op om thuis te blijven en stapt daarna in vliegtuig

Hypocriet, zo kun je de acties van de burgemeester van de Amerikaanse stad Denver wel noemen. In volle coronacrisis reisde Michael Hancock gisteren per vliegtuig af naar Houston om met zijn familie Thanksgiving te vieren. Eerder die dag had hij nog per tweet opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te blijven en vooral niet te reizen.



Het kabinet van Hancock heeft intussen bevestigd dat de burgemeester naar Houston vloog, met de staat Mississippi als eindbestemming van zijn reis. Hancock zelf heeft zich intussen in bochten gewrongen om zijn omstreden ‘Thanksgiving-reis’ goed te praten: “Ik erken dat ik iedereen heb opgeroepen om thuis te blijven en onnodige verplaatsingen te vermijden.”



“Ik heb eerder gecommuniceerd dat mijn familie de traditionele Thanksgiving-viering met meerdere gezinnen heeft geannuleerd. Maar wat ik er niet bij verteld had, is dat mijn vrouw en dochter in Mississippi verblijven, waar mijn dochter onlangs een job heeft aangenomen. Toen het Thanksgiving-verlof naderde, besloot ik dat het voor mezelf veiliger zou zijn om naar hen te reizen, dan dat zij naar Denver zouden afreizen”, klonk het op Twitter, waar hij enkele uren eerder nog had opgeroepen om “reizen te vermijden”.



In diezelfde tweetreeks sloeg de burgemeester ook mea culpa: “Ik besef dat mijn beslissing vele mensen die menen dat Thanksgiving dit jaar best alleen gevierd wordt, heeft teleurgesteld. Als ambtenaar, die terecht afgerekend wordt op zijn gedrag en het signaal dat hij uitzendt naar anderen, verontschuldig ik me tegenover de inwoners van Denver, die mijn beslissing als tegenstrijdig zien met de raad om thuis te blijven. Ik heb mijn besluit gemaakt als echtgenoot en vader, maar aan diegenen die teleurgesteld zijn vraag ik nederig om vergiffenis. Mijn besluit werd ingegeven door het hart, en niet het hoofd.”



De voorbije dagen riep Hancock meermaals op om niet te reizen om de verspreiding van het coronavirus in te perken. De stad Denver staat sinds vorige week aangeduid als ‘code rood’-gebied op de COVID-risicokaart van de staat Colorado.

Reacties

29-11-2020 10:27:20 allone

Oudgediende



WMRindex: 41.770

OTindex: 75.747



Of misschien dacht hij dat, als iedereen thuis blijft, hij de enige reizende zou zijn, en dat niemand hem zou zien Quod licet Iovi non licet bovi - zal hij gedacht hebben.Of misschien dacht hij dat, als iedereen thuis blijft, hij de enige reizende zou zijn, en dat niemand hem zou zien

