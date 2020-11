Wildplasser ziet dief er met zijn auto vandoor gaan

VINKEVEEN - Een opmerkelijk verhaal uit Vinkeveen. Daar zag een automobilist, die met hoge nood langs de kant van de weg was gestopt om te urineren, zijn auto wegrijden. Een onbekende man bleek ermee vandoor te zijn gegaan.



De politie bevestigt het verhaal van de lokale nieuwssite Petershotnews. Agenten wisten de dief snel in de kraag te vatten, doordat ze via een GPS-systeem live mee konden kijken naar waar de auto reed.



Met meerdere wagens en een politiehelikopter gingen ze achter het voertuig aan. Uiteindelijk kon de autodief op de Spoorlaan in Vinkeveen worden aangehouden. Hij is naar het bureau overgebracht.



Reacties

29-11-2020 08:33:37 botte bijl

Oudgediende



Quote:

Met meerdere wagens en een politiehelikopter gingen ze achter het voertuig aan

het was zeker rustig het was zeker rustig

29-11-2020 08:39:07 allone

Oudgediende



@botte bijl : Toen niet meer



Het gaat daar wild aan toe, een mens kan niet eens meer rustig wild plassen Toen niet meerHet gaat daar wild aan toe, een mens kan niet eens meer rustig wild plassen

29-11-2020 08:41:56 botte bijl

Oudgediende



@allone :

het is toch wat het is toch wat

29-11-2020 09:35:00 KhunAxe

Oudgediende



Ik weet zeker dat de plasser voortaan zijn sleutels uit het contact zal halen als hij ergens gaat staan plassen

29-11-2020 10:30:36 De Paus

Oudgediende



Al ben ik dan Paus, ik zou dan toch een paar heel lelijke dingen zeggen. Het zal je toch maar gebeuren, dat je even je Pausmobiel verlaat om een plasje te doen, en dat er dan iemand anders met je pooierbak vandoor gaat

