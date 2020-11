Bodybuilder trouwt met sekspop na liefdesrelatie van 18 maanden

Een bodybuilder uit Kazachstan is recent ‘getrouwd’ met een sekspop na een liefdesrelatie van 18 maanden.Yuri Tolochko trouwde met zijn sekspop verloofde Margo tijdens een traditionele ceremonie waarbij er veel uitgenodigde gasten aanwezig waren. De bruid had een mooie witte jurk aan.De bodybuilder deelde op Instagram beelden van de ongewone viering.In de video is te zien hoe Tolochko een ring om Margo’s vinger plaatst voordat hij haar een tedere kus geeft.De bodybuilder zegt dat hij een panseksueel is. Hij kan verliefd raken op een personage, een beeld, een ziel, of gewoon een persoon.