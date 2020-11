Mysterieuze zuil in woestijn Utah zou werk van dode kunstenaar zijn

(Vervolg op eerder artikel) Nog steeds is niet duidelijk wie op een onherbergzame plek in de woestijn van Utah een mysterieuze metalen zuil heeft geplaatst. Maar er is wel iemand die claimt dat hij weet wie de maker is.



De zuil werd vorige week gevonden door de bemanning van een helikopter van het Utah Department of Public Safety, die vanuit de lucht dikhoornschapen aan het tellen was in de Amerikaanse staat. Het 3,5 meter hoge object was met bouten stevig in de grond vastgemaakt en het leek er volgens de helikopterbemanning niet bepaald op dat het zomaar op de grond was gevallen. Ook de lokale autoriteiten konden niet achterhalen waar het object vandaan kwam.



Zoals zo vaak als er iets onverklaarbaars gebeurt werd er gesuggereerd dat de zuil iets buitenaards is - het object lijkt bijvoorbeeld erg op een voorwerp uit de cultfilm 2001: a Space Odyssey. Er is een scène in de film uit 1968 waarin buitenaardse wezens zwarte monolieten achterlaten.



Maar galeriehouder David Zwirner doet dit af als flauwekul. Hij meent te weten dat het gaat om een kunstwerk van de minimalistische beeldhouwer John McCracken, van wie hij in een van zijn galerieën in New York werk heeft staan. "Dit is zonder twijfel van John", zei hij in een verklaring. Het lijkt inderdaad prima te passen in diens oeuvre, waarin veel smalle, monochrome planken en platen voorkomen, vergelijkbaar met de woestijnmonoliet in Utah.



Maar McCracken zal het werk daar de afgelopen negen jaar in ieder geval niet zelf hebben geplaatst, want de kunstenaar stierf in 2011. De vraag is nu of McCracken het, zonder het ooit te hebben verteld, al eerder op die plek heeft neergezet en niemand het in het barre afgelegen gebied ooit heeft ontdekt. En als hij het daar niet zelf heeft geplaatst, wie dan? Vooralsnog moeten de instanties het antwoord op die vraag schuldig blijven.



Om te voorkomen dat mensen massaal het object gaan bekijken, is de precieze locatie van de vondst niet bekendgemaakt. En de autoriteiten in de staat Utah hebben op een ludieke manier bekendgemaakt dat ze niet gediend zijn van het zonder toestemming plaatsen van dit soort voorwerpen: "Hoewel we geen commentaar kunnen geven op actieve onderzoeken, wil het Bureau of Land Management bezoekers eraan herinneren dat het gebruiken, bezetten of ontwikkelen van openbare gronden of hun hulpbronnen zonder de vereiste toestemming illegaal is, ongeacht van welke planeet je afkomstig bent."



En voor de natuurliefhebbers: het Department of Public Safety laat nog weten dat het met de stand van de dikhoornschapen in Utah wel snor zit.

