Dit mondmasker heeft de vorm van… een balzak

Een man uit Blackpool heeft een hilarisch mondmasker bedacht om mensen te beschermen tegen het coronavirus. Het masker lijkt als twee druppels water op… een paar testikels.Bedenker Will heeft het accessoire de toepasselijke naam BallBag-masker gegeven. Het eerste dat opvalt, is dat de maskers ongelooflijk realistisch zijn. Ze zijn gemaakt van siliconen die aangenaam zijn voor je huid. Je kan het masker zelfs laten aanpassen aan jouw huidskleur.Hoewel het masker zowel hoofden als magen doet draaien bij voorbijgangers, is het kleinood razend populair. De eerste serie maskers was meteen uitverkocht, maar Will werkt hard om de nieuwe bestellingen te kunnen bijhouden.Will kwam op het idee nadat hij zijn creatieve skills had gebruikt om een ​​paar hangende testikels te maken voor het vrijgezellenfeest van een vriend. Zijn vrienden waren zo onder de indruk dat hij besloot van zijn grap een lucratieve bijverdienste te maken.