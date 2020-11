Moeder die nacht doorbracht voor winkel bedankt agent: 'De PS5 is binnen, godzijdank!'

Moeder Claudia, die vorige week 's nachts voor de deur zat van een speelgoedwinkel zat om als eerste de PlayStation 5 te kopen, heeft de politie in een kaartje bedankt voor de nachtelijke controle. En ze laat ook meteen weten dat het haar gelukt is om de spelcomputer te bemachtigen.Een agent keek raar op toen hij de vrouw midden in de nacht op een stoeltje voor de speelgoedwinkel in Koog aan de Zaan zag zitten en dacht eerst dat het om een Sarah-pop ging. Het bleek een moeder te zijn die samen met haar zoon in wisseldiensten de wacht hield, zodat ze 's ochtends als eerste aan de beurt zouden zijn om een PlayStation 5 te kopen.De agent deelde een foto van haar op Facebook waar duizenden likes en reacties op kwamen.Claudia laat nu in een kaartje aan de politie weten dat ze maar wat blij was dat de agent even kwam kijken. "Op het moment dat die BMW van de agent stopte, dacht ik: oh nee, die denkt dat ik hier te koop zit, hopelijk rijdt-ie door. Gelukkig goed volk!" schrijft ze."Ik wil de desbetreffende agent bedanken voor de controle 's nachts, omdat ik toch enigszins bezorgd was over de rare types die rondwandelen op dat goddeloze tijdstip."In het kaartje laat Claudia ook meteen weten dat het gelukt is om de nieuwe spelcomputer voor haar zoon Jim te bemachtigen. "De PS5 is binnen, godzijdank! Wat hebben we gelachen, op de terugweg naar Krommenie reed mijn zoon alsof we met een pasgeboren baby in de auto zaten, zo blij was hij."Om het stukje dat de agent over haar op Facebook zette kon ze wel lachen. "Ik heb zelf geen Facebook, maar heb later de reacties van mijn zus vernomen en mij rot gelachen, vooral om de negatieve", laat Claudia aan de politie weten. "Nogmaals bedankt voor het leuke stukje, de politie blijft je grootste vriend."