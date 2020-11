Petitie om leven van edelhert te redden loopt storm, maar hoe lang blijft hij ├╝berhaupt nog in Drenthe?

Moet een wild edelhert dat al jaren door Drenthe zwerft worden afgeschoten of niet? Het beest is niet welkom in de provincie en zou volgens de regels moeten worden afgeschoten. Om het dier te redden startte Mark Tuit van Het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie een petitie die inmiddels al vele duizenden keren is ondertekend.



Dagblad van het Noorden sprak met boswachter Ruud Kreetz van Natuurmonumenten over het edelhert. Het dier is waarschijnlijk op zoek naar vrouwtjes, maar die zijn in Drenthe niet te vinden. Is dat voor het edelhert een reden om te vertrekken?



De eerste sporen van het dier werden in november 2018 aangetroffen in de buurt van militair oefenterrein De Haar bij Assen. Een aantal keren werd het beest gefilmd door cameravallen van Peter Venema van de Zoogdiervereniging, het blijkt te gaan om een mannetje van een jaar of vier oud.

28-11-2020 08:36:35 allone

Hij is al, zonder problemen, 2 jaar in Drente, en nou moet hij na al die tijd afgeschoten worden? Als hij niemand kwaad doet, waarom hem dan wel kwaad doen? Alleen vanwege de regels - die ze al 2 jaar niet gevolgd hebben? Kom op zeg.

