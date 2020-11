Hond achtergelaten op bankje met hartbrekende boodschap van kind

Een hond werd enkele dagen geleden achtergelaten op een bankje in een park in Mexico-Stad. Naast hem lag een briefje met een boodschap van een kind dat een nieuw baasje voor hem wilde zoeken omdat hij thuis mishandeld werd.Het aangrijpende tafereel speelde zich afgelopen zondag af in de Mexicaanse hoofdstad. Op een foto is een hond, genaamd Max, te zien die achtergelaten werd door een kind van het gezin waarbij hij woonde. Volgens het kind werd de hond thuis mishandeld door zijn/haar ouders en kon hij/zij het niet meer aanzien.Het kind hoopte dan ook dat een voorbijganger de papieren boodschap zou zien en de hond een veilige thuis zou geven. “Wil je deze hond alstublieft adopteren en goed voor hem zorgen? Het doet pijn om hem achter te laten, maar ik heb deze beslissing gemaakt omdat mijn ouders hem mishandelden en het was erg pijnlijk om dat te zien. Dus als je dit leest en het raakt je, adopteer hem dan en zorg goed voor hem. Indien niet, laat de brief hier dan liggen zodat iemand anders hem kan lezen. Bedankt”, klinkt het.Dierenorganisatie Mascotas Coyoacan kreeg te brief te zien en ging ter plaatse om de hond op te halen. Max reageert intussen goed op menselijke interactie en laat zich aaien. Ze zijn nu op zoek naar een nieuw gezin voor hem. Zijn naam werd tevens veranderd naar Boston in de hoop dat hij zijn wrede leven kan vergeten.