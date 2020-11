Voortaan gratis tampons in Schotland

Pads en tampons zijn nu gratis in Schotland, wat een historisch keerpunt is om een ​​einde te maken aan de ‘menstruatiearmoede’

De nieuwe wetgeving vereist nu dat deze producten gratis beschikbaar zijn in openbare gebouwen, waaronder scholen, hogescholen en universiteiten.

Schotland is het eerste land geworden dat gratis, universele toegang biedt tot deze producten nadat wetgevers deze week een belangrijke wet in het parlement hebben aangenomen.

Dinsdag stemde het Schotse parlement unaniem voor de goedkeuring van de Period Products-wet, die tot doel heeft een einde te maken aan 'menstruatiearmoede', een term die het onvermogen beschrijft om voor menstruatieproducten te betalen of ze gemakkelijk te vinden, aldus Today.

De nieuwe wetgeving, die voortbouwt op bestaande maatregelen van lokale overheden, legt de lokale autoriteiten de wettelijke plicht op om periodieke producten gratis beschikbaar te stellen voor degenen die ze nodig hebben, meldde The Guardian.

Volgens de wet zijn scholen, hogescholen en universiteiten ook verplicht om de producten gratis te verstrekken - een initiatief dat voor het eerst werd aangekondigd in 2017.

Monica Lennon, de wetgever die het wetsvoorstel vorig jaar heeft ingediend, zei dat het "een enorm verschil zal maken in het leven van vrouwen en meisjes en iedereen die menstrueert".

Na de stemming merkte ze op dat het besluit "een signaal aan de wereld was dat gratis universele toegang tot periode-producten kan worden bereikt", aldus CNN.

De Schotse regering schat dat het bijgewerkte programma tegen 2022 ongeveer £ 8,7 miljoen (9.8 miljoen euro) per jaar zal kosten, afhankelijk van hoeveel vrouwen de gratis menstruatieproducten gebruiken.

Reacties

27-11-2020 19:59:37 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 38.723

OTindex: 81.301

Ach, aan de armoede zal het geen eind naken maar het is in ieder geval een doekje voor het bloeden.

27-11-2020 20:12:57 omabep

Oudgediende



WMRindex: 8.565

OTindex: 3.136

Fijn voor de vrouwen daar, nu hier nog.



