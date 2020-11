Bereisde kat Nellie wordt via Tilburg na twee maanden herenigd met haar Duitse bazin

Leuk nieuws is de laatste maanden ver te zoeken, maar vanuit de Dierenbescherming kwam dinsdag een bericht waar een mensenhart van gaat gloeien. De Spaanse kat Nellie, geadopteerd door een Duits gezin, werd na een vermissing van twee maanden in Tilburg gevonden en afgelopen weekend herenigd met haar baasje.



Volgens Dorien Schuurmans van de Dierenbescherming in West-Brabant en Zeeland was Nellie als zwerfkat van de straat gehaald door een gezin uit het Duitse Stuttgart. De kat is waarschijnlijk meegereisd (en verdwenen) in Tilburg, waar het dier werd gevonden en verzorgd door Poolse mensen.



Zij meldden Nellie aan bij de Werkgroep Zwerfkat Regio Tilburg en daar werd ze, dankzij een chip en de tussenkomst van de Duitse ‘mijn dier is zoek’-dienst Tasso, zondagochtend weer opgehaald door haar tot tranen toe geroerde bazin. De Duitse was daarvoor zaterdagnacht rond vier uur richting Tilburg gereden. “Zondagavond lag 'wereldreizigster' Nellie weer in haar mandje”, besluit Schuurmans.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: