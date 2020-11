Dit is de duurste pepernoot ooit: Achtbaan van smaak

Pepernotenfabriek Van Delft heeft een wel heel bijzondere pepernoot op de markt gebracht. De exclusieve pepernoot werd samen met een chefkok ontworpen voor het 140-jarig jubileum van de 'pepernotenfabriek' en bevat zeldzame ingrediënten. Je moet er wel flink voor in de buidel tasten: de pepernoot kost honderd euro per tien stuks.Bijzondere smaken zijn Van Delft niet vreemd. Het bedrijf kwam eerder al met smaken als gin tonic, limoncello en drop. Maar de exclusieve pepernoot is van een heel ander kaliber, vertelt directeur Oscar de Lange."We hebben er ingrediënten ingestopt die van ver komen en zeer zeldzaam zijn, daarom zijn ze ook waanzinnig duur", zegt hij tegen EditieNL. "Het is als een dessert in een sterrenrestaurant."De pepernoot is dan ook samengesteld door chefkok Rik Jansma van sterrenrestaurant Basiliek in Harderwijk. Hij bedacht twee soorten: de donkere pepernoot en de gouden pepernoot. Die laatste is verpakt in eetbaar bladgoud.In de gouden variant zit onder meer zoete mandarijn uit Japan, rode saffraan uit het Midden-Oosten, vanillestokjes uit Madagaskar, witte chocolade en witte truffel uit Italië. De donkere pepernoot bevat kruidnagel uit Sri Lanka, Italiaanse zwarte truffel, ananas, chocolade en civetkoffie, een van de duurste soorten ter wereld."We zijn in de zomer al begonnen met de voorbereiding. Alles is ingevlogen en dat duurt soms even qua levertijd."Achtbaan van smaaksoortenVolgens De Lange is de pepernoot 'gaaf qua smaak'. "Je moet een beetje openstaan voor heel veel smaken in één hap. Het is een achtbaan van smaaksoorten die je krijgt. Je proeft wel de kruiden die je herkent van een gewone pepernoot, maar er zit echt heel veel meer bij en omheen", zegt hij. "Hij is ook groter dan een gewone kruidnoot, zo'n drie of vier keer zo groot."De pepernoten zijn vanaf vrijdag te koop, maar wie een doosje met tien stuks wil bemachtigen moet snel zijn. Er zijn per smaak namelijk maar twintig doosjes verkrijgbaar. "Het is echt voor liefhebbers", zegt De Lange.