IJsbeer Juno benoemd tot korporaal-chef in Canadese leger

Veel hoefde ze er niet voor te doen, maar ijsbeer Juno uit de dierentuin van Toronto is benoemd tot korporaal-chef in het Canadese leger. Het dier werd geboren op de dag waarop de Canadezen overleden militairen herdenken.IJsberen zijn de officiële mascotte van het Canadese leger. Kort na haar geboorte op 11 november van 2015 werd Juno vernoemd naar het Franse strand waarop Canadese troepen in de Tweede Wereldoorlog landden, Juno Beach.Ook werd ze meteen benoemd tot soldaat. In de afgelopen jaren promoveerde ze naar korporaal en nu dus, op haar vijfde verjaardag, naar korporaal-chef. Voor de gelegenheid werd een certificaat bij haar verblijf neergezet, ogenschijnlijk tot verwarring van Juno zelf.