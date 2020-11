Geen geld, maar hondenbrokjes: nieuwe manier om recyclen te stimuleren

In Kiev hebben ze een nieuw initiatief om recyclen te stimuleren. De automaat geeft geen geld als er lege flessen in worden gegooid, maar hondenbrokjes. Zo kunnen de inwoners zwerfhonden in de stad voeren. De proef is zo'n groot succes dat er meer machines geplaatst gaan worden.

Reacties

28-11-2020 10:04:44 allone

Oudgediende



WMRindex: 41.739

OTindex: 75.723

Zo'n succes dat er binnenkort in Kiev meer zwerfhonden wonen dat mensen?

28-11-2020 10:24:25 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 38.730

OTindex: 81.314

Ik vraag me af of een sterilisatiecampagne niet beter is voor die dieren.

