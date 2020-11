Eenzaamste olifant ter wereld gaat verhuizen, maar hoe doe je dat?

Al 35 jaar leeft olifant Kaavan in een dierentuin in het Pakistaanse Islamabad. Hij stond vaak aan een ketting en had flink te lijden onder de slechte omstandigheden in het park. Sinds zijn partner in 2012 overleed staat hij bekend als de eenzaamste olifant ter wereld. Maar Kaavan gaat verhuizen. En dat wordt nog een flinke onderneming.Kaavan kan terecht in een toevluchtsoord in Cambodja, ruim 4000 kilometer van waar hij nu woont. Iedereen die wel eens met een kat naar de dierenarts moet, weet dat je een dier niet even zomaar meeneemt. Laat staan als het een volwassen olifant van 4500 kilo is die zeven uur in een vliegtuig moet.Voor de reis krijgt Kaavan een speciale kist. Om de vlucht voor de 35-jarige Aziatische olifant zo soepel mogelijk te laten verlopen, krijgt hij nu training van een team van wereldwijde dierenwelzijnsorganisatie VIER VOETERS met daarin onder anderen de Nederlandse Juno van Zon en de bekende Egyptisch-Oostenrijkse dierenarts Amir Khalil.Het belangrijkste van die training is om Kaavan zo rustig mogelijk in en uit het reiskrat te krijgen. De mensen die hem helpen blijven op een veilige afstand en belonen Kaavan als hij iets doet wat hem straks kan helpen. Hij krijgt bijvoorbeeld een kleine traktatie als hij het krat inloopt, maar ook als hij rustig stil blijft staan of er weer rustig uitloopt.Drie keer per dag zijn de mensen van VIER VOETERS en de dierentuin op die manier met hem bezig. De training en de speciale kist van Kaavan zien er zo uit:Omdat de in Sri Lanka geboren Kaavan sinds zijn eerste levensjaar in de dierentuin woont en de laatste jaren alleen leeft, is hij er niet erg goed aan toe. "Gelukkig is Kaavan gezond genoeg om te vervoeren", zegt VIER VOETERS tegen RTL Nieuws. "Maar door ondervoeding en een gebrek aan beweging heeft hij obesitas. De ondergrond in zijn verblijft heeft er bijvoorbeeld ook voor gezorgd dat zijn nagels gebarsten en misvormd zijn."In het aan de organisatie gelieerde Cambodia Wildlife Sanctuary zal straks meteen flink aan zijn gezondheid worden gewerkt. "Onze grootste zorg zijn zijn voeten, die hebben meteen aandacht nodig." Maar daar blijft het niet bij: "Er kijkt straks zelfs een dierenarts mee naar zijn voeding."Er blijven natuurlijk altijd risico's kleven aan het vervoer van dieren, zeker als ze zo groot zijn als Kaavan. "Daarom zijn wel al twee maanden alles aan het voorbereiden", zegt VIER VOETERS.Daarnaast gaat het vervoer via een speciaal vliegveld, voldoet het vliegtuig aan de eisen om een olifant te kunnen vervoeren en krijgt Kaavan voor de rit naar zijn nieuwe thuis zelfs een escorte van de Cambodjaanse politie.Eerst komt Kaavan in een natuurverblijf van 4000 vierkante meter te wonen. Als dat goed gaat, wordt zijn leefgebied steeds wat groter tot hij zich helemaal thuis en goed voelt. Uiteindelijk kan hij helemaal vrij en veilig door een natuurgebied van enkele hectares struinen.Hij zal ook weer moeten wennen aan andere dieren om hem heen. Drie vrouwelijke olifanten gaan hem daar bij helpen. Er bestaat namelijk altijd een kans dat olifanten een ander dier niet in hun groep accepteren.VIER VOETERS doet er alles aan om de kans zo klein mogelijk te maken dat dit gebeurt. "Zodat Kaavan straks met andere olifanten samenleeft in een mooie en ruime omgeving en hij weer olifant kan zijn."Kaavan is nu 37, maar een Aziatische olifant kan onder de juiste omstandigheden wel 80 jaar oud worden. Wanneer de vlucht vertrekt is nog niet helemaal zeker, maar VIER VOETERS wil Kaavan zo snel mogelijk redden.