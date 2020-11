300 kazen gestolen uit kaaswinkel, deel te koop gezet op Marktplaats

De politie heeft twee verdachten aangehouden voor het stelen van zo'n 300 kazen bij een kaasboerderij in Lievelde, Gelderland. Het duo probeerde een aantal van de kazen te verkopen via Marktplaats.De diefstal vond plaats in de nacht van 12 op 13 november. De daders kwamen de winkel binnen door een ruit in te gooien met een frontgewicht van een trekker. "De totale schade ligt tussen de 30.000 en 40.000 euro", zegt winkeleigenaar Johannes Weenink tegen Omroep Gelderland. "Ik ben gelukkig verzekerd."Van de daders ontbrak aanvankelijk ieder spoor. "We dachten dat we er niks meer van zouden horen", zegt Weenink. Tot hij een tip kreeg. Een deel van de gestolen kazen - te herkennen aan het kaasmerk en uniek nummer - werd aangeboden op Marktplaats.Daardoor kon de politie zaterdag een 19-jarige vrouw en een 21-jarige man uit Kaatsheuvel aanhouden. Ze zijn na verhoor weer vrijgelaten, maar worden nog wel verdacht van heling.Kaasmaker Weenink denkt niet dat zij de hoofddaders zijn. "Zij zijn denk ik niet het meesterbrein, eerder hulpjes." De politie zegt nog bezig te zijn met het onderzoek en sluit meer aanhoudingen niet uit.Wijkagenten hebben inmiddels negen gestolen kazen teruggebracht. "Maar die zijn zo beschadigd dat we ze niet meer kunnen verkopen." Weenink denkt dat de andere kazen inmiddels naar het buitenland zijn gebracht, waar ze veel geld kunnen opleveren.Het is niet voor het eerst dat Nederlandse kaasboeren slachtoffer zijn van diefstal. In 2016 was er zelfs sprake van een inbraakgolf, er werd toen bij zeker zes boerderijen voor tienduizenden euro's aan kaas gestolen.