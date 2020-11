Hert draait rollen om en steelt geweer van Tsjechische jager

Een hert in Tsjechiƫ heeft voor heel even de rollen van de jacht omgedraaid. Het dier stal met zijn gewei het wapen van een jager.



Het hert werd bang van een hond en rende vervolgens naar een van de jagers. Hij dook met daarna zijn gewei onder de riem van het geweer. De politie spreekt over een ongebruikelijk voorval.



Het ongeladen geweer gleed over het gewei van het hert en verdween met hem, zei de politie. Een andere jager zag de dief later op ongeveer een kilometer afstand, nog steeds met het wapen in bezit.



De jagers zochten verder, maar vonden het wapen en het hert niet meer en gingen uiteindelijk naar de politie. De persoon die het wapen vindt, moet contact opnemen met de autoriteiten.

27-11-2020 22:35:59

Dus daar loopt nu een gewapend hert rond, grappig

