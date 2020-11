Zeven doden na drinken handontsmettingsmiddel, twee in coma

Zeven mensen zijn recentelijk gestorven na het drinken van handdesinfectiemiddel op een feest in Rusland.



In totaal dronken negen mensen het antiseptische middel dat veel wordt gebruikt om handen te reinigen tijdens de coronaviruspandemie. Twee van hen liggen nog in coma en voor hun leven wordt gevreesd.



Volgens Russische media was de sterke drank op het feest op een gegeven moment helemaal op. Enkele feestgasten zouden toen met het voorstel zijn gekomen om dan maar het ontsmettingsmiddel gemengd met water te drinken.



Volgens onderzoekers bevatte de handgel ruim 69 procent methanol. Gezondheidsautoriteiten in het land hebben de zaak in onderzoek en zijn voornemens actiever te waarschuwen tegen het innemen van dergelijke desinfecterende middelen.

Reacties

27-11-2020 18:18:36 Emmo

Alcohol maakt meer kapot dan je lief is. Gaat ook op voor methylalcohol.

27-11-2020 18:22:05 KhunAxe

Russen, nog steeds op de eerste plaats als het aankomt op alcoholgebruik..

