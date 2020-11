Coronasteun voor café: Amerikaan geeft 3000 dollar fooi na drinken biertje

Vlak voor een restaurant in het Amerikaanse Ohio vrijwillig de deuren sloot vanwege corona, heeft een bezoeker nog een gulle gift achtergelaten. De man gaf na het drinken van een biertje een fooi van 3000 dollar.De man liep zondag het restaurant Nighttown in Cleveland binnen. Hij bestelde een biertje en vroeg daarna om de rekening, schrijft eigenaar Brendan Ring op Facebook. Het biertje zelf kostte 7,02 dollar.Terwijl de man naar buiten liep, keek Ring naar de bon en kwam er achter dat het om een enorm bedrag ging."Ik rende achter hem aan", schrijft Ring, maar de man zei dat hij geen fout had gemaakt. "We zien elkaar weer als je weer opengaat!" voegde hij er aan toe.Volgens de restauranthouder vertelde de man dat hij de fooi moest verdelen onder de vier werknemers die op dat moment aan het werk waren.De restauranthouder weet de naam van de klant, maar maakt die niet openbaar, omdat hij denkt dat de gulle gever dat niet zou willen.De eigenaar zegt dat hij en zijn personeel enorm dankbaar zijn voor het 'ongelooflijk vriendelijke en grootse gebaar'.