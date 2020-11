Woede in Italië: dakloze krijgt 400 euro boete voor schenden avondklok

In Italië is commotie ontstaan, nadat een dakloze in de stad Como een coronaboete opgelegd heeft gekregen. De reden: hij was op straat, terwijl er in de stad een avondklok gold.



In Como, dat in de Italiaanse regio Lombardije ligt, is sinds begin november een avondklok ingesteld. Een strenge coronamaatregel die we in Nederland niet kennen: niemand mag 's avonds meer op straat zijn.



De 63-jarige Pasquale Giudice is al 10 jaar dakloos en woont al die tijd onder een bogengalerij in de stad. Volgens Italiaanse media 'weet iedereen in de stad' dat, maar desondanks legden agenten hem een boete op van 400 euro vanwege het schenden van de coronamaatregelen.



Mattia de Marco, een jonge politicus in de stad, fotografeerde de dakloze met de boete en deelde zijn verhaal op Facebook. "Pasquale hééft al jaren geen huis meer. En zoals gewoonlijk was hij vannacht in de portiek waar hij altijd slaapt, in de kou."



"Met zijn toestemming deel ik deze foto met je en smeek je om hetzelfde te doen, om dit aan de kaak te stellen en hem wat van zijn waardigheid te geven die hem is afgenomen."



De dakloze heeft in het verleden wel een huis gehad, maar is dat door werkloosheid en ziekte kwijtgeraakt. Al tien jaar leeft hij van bedelen en een maandelijkse toelage die hij van de regering krijgt.



De Marco heeft de politie in de stad opgeroepen de boete in te trekken. "Het is belachelijk en wreed om iemand te straffen, omdat hij geen huis heeft."



Nadat media het verhaal van Pasquale hadden gebracht, heeft een anonieme weldoener zich gemeld om de boete te betalen.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: