Arnhemse politie weigert langs te komen bij klachten over vuurwerkoverlast

Voor de vierde avond op rij wordt de Arnhemse wijk Geitenkamp geplaagd door vuurwerkoverlast. Jongeren laten hierbij strijkers en nitraten ontploffen bij auto’s, of vallen zelfs mensen aan met hun vuurwerkarsenaal. Ook worden er bushokjes vernield en kampvuurtjes gestookt met afvalcontainers. Bewoners staan ondertussen doodsangsten uit, maar op hulp van de plaatselijke hermandad hoeven zij, naar eigen zeggen, niet te rekenen:



“Je belde 112, maar dan kreeg je te horen dat ze alleen kwamen als er iemand gewond was geraakt en medische behandeling noodzakelijk was. Dit mag niet, ik voel me onveilig in mijn eigen buurt. Ik weet niet of ik aankomende nacht nog thuis blijf slapen”, aldus een Geitenkamper in de Gelderlander. Tegelijkertijd zijn er ook bewoners die het opnemen voor de jongeren die met het geknal protesteren tegen het vuurwerkverbod. Zij menen dat iedereen jong is geweest en dat die ‘blagen gewoon vuurwerk willen afsteken.’



“Alles wordt afgepakt. Kerst, oud en nieuw. Je mag geen vuurwerk voor je eigen deur afsteken, maar wel met 85 man in de Action. De regels zijn toch tegenstrijdig?”, zo vindt een mopperende 40-jarige inwoner. Burgemeester Ahmed Marcouch is het hier natuurlijk niet mee eens en laat weten dat er wel degelijk een tiental mensen is gearresteerd. Ook doet hij een krachtige oproep aan de ouders van de ‘blagen’ om hun verantwoording te pakken:



“Ik zie veel jongeren in de tienerleeftijd rondhangen bij de met vuurwerk stuntende en opruiende kwelgeesten. Die tieners hebben niet direct kwaad in de zin. Bij díe kinderen vraag ik me af: ouders, waar bent u?”

