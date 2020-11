Regering Hongkong beloont positieve coronatest met aardige geldsom

De regering van Honkong is met een opmerkelijke initiatief gestart om mensen aan te sporen zich te laten testen op het coronavirus. Als het resultaat positief is, krijgt de besmette persoon een eenmalige premie van 5.000 Hongkongse dollar, of meer dan 500 euro.



De regering van Hongkong gaat eenmalig 5.000 Hongkongse dollar, omgerekend bijna 550 euro, uitkeren aan inwoners die positief testen op het coronavirus. Dat moet de stedelingen stimuleren zich te laten testen, zegt het ministerie van Volksgezondheid.



Daarnaast is de eenmalige premie bij een positieve test ook een tegemoetkoming aan de inwoners van de metropool die zich zorgen maken over hun inkomen als ze door verplichte quarantaine niet kunnen gaan werken. De details van de regeling worden later nog bekendgemaakt.



Hongkong kent recent een opflakkering van het aantal coronabesmettingen. De plannen om de restricties op reizen tussen Hongkong en Singapore op te heffen, zijn daarom met twee weken uitgesteld.



Het bestuur van de stadstaat wil vooral inzetten op massale testcampagnes om het virus opnieuw terug te dringen. Naast de vier bestaande testcentra worden er daarom op korte termijn nog vijf nieuwe geopend.

Reacties

26-11-2020 10:26:34 Madarian

Waarom komt deze scenario in mij op? "Komt men voor zo'n test: 'Jij bent wezen protesteren. Je bent gearresteerd!' Wordt afgevoerd en wordt nooit meer gezien..."

26-11-2020 11:09:35 Emmo

@Madarian : Dat komt omdat je alle vertrouwen hebt in de Chinese overheid met betrekking tot privacy, respect voor het individu en andere triviale zaken.

26-11-2020 11:59:03 KhunAxe

Als ik al in China zou willen wonen dan zou ik als westerling Hongkong kiezen. @Madarian : Hoewel Hongkong een deel van China uitmaakt gaat het er daar toch wat anders aan toe dan in de rest van China. Vele westerse grote bedrijven hebben een branch in Hongkong. Wat ook meespeelt is dat Hongkong vele jaren onder Brits bestuur stond, van 1842 tot 1976, daarna werd Hongkong 'teruggegeven aan China.Als ik al in China zou willen wonen dan zou ik als westerling Hongkong kiezen.

26-11-2020 12:12:08 Emmo

@KhunAxe : Momenteel worden de relatieve vrijheden in Hong Kong met bekwame spoed teruggedraaid. In tegenspraak met het verdrag waarin de overdracht werd geregeld

26-11-2020 12:22:02 KhunAxe

@Emmo : Ach, die info was mij onbekend. Dan blijf ik maar in Thailand, kan mij het schelen

