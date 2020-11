Brief met historische postzegel geveild voor liefst 430.000 euro in Duitsland

Een brief met een historische postzegel is in Duitsland voor 430.000 euro onder de hamer gegaan. Dat heeft het veilinghuis Heinrich Köhler meegedeeld

