Baasje redt zijn puppy uit bek van alligator

Een unieke redding in de plaats Estero in Florida. Een baasje sprong het water in nadat zijn puppy, die langs het water liep, door een alligator werd gegrepen en het water in werd gesleurd.Hondje Gunner schreeuwde het uit waarop zijn baasje Richard Wilbanks werd gealarmeerd en het water in sprong. Inmiddels was de alligator met de puppy in zijn bek al onder water. Toch wist Wilbanks de alligator te grijpen en met veel moeite boven water te krijgen en uiteindelijk ook aan de kant van het meer. Daar wist hij de bek van de alligator iets te openen waardoor hondje Gunner kon worden bevrijd. Deze sprong na zijn bevrijding snel op de kant en rende het grasveld op.De reddingsoperatie is bij toeval helemaal vastgelegd op video. Richard Wilbanks is namelijk deelnemer aan het natuurproject van Florida Wildlife Federation waarbij omwonenden in natuurgebieden camera's plaatsen om zo dieren in het wild te documenteren. Wilbanks had dus een camera in zijn achtertuin aan een boom gemonteerd.De reddingsactie was al in oktober van dit jaar maar de beelden kwamen onlangs pas bij de Florida Wildlife Federation terecht en zijn nu wereldwijd gedeeld, ook om bewoners en bezoekers van de wild- en natuurgebieden te waarschuwen voor de gevaren die er zijn. Hondje Gunner bleek na een bezoek aan de dierenarts geen lichamelijke verwondingen te hebben overgehouden aan het opmerkelijke incident.