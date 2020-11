Groningers zien vuurbol door de lucht scheren: Een heel mooi gezicht

Op verschillende plekken in de provincie zagen mensen vrijdagavond een felle vuurbol door de hemel scheren. Stadjer Michel Eising had er perfect zicht op vanuit de Tasmantoren.



'We zaten in de kamer toen we opeens een soort vuurpijl zagen. Alleen gaat een vuurpijl van beneden naar boven, en deze ging zijwaarts', vertelt Eising.



'Er sleepte ook een beetje gruis achteraan. Op het laatst was er een felle flits, net alsof hij uiteenspatte', zegt hij. 'Het was heel bijzonder.'



Eising is niet de enige die vrijdagavond rond 18.55 de vuurbol heeft gespot. Ook in Vinkhuizen, Tolbert en ver buiten de provincie zagen mensen de meteoor. Zo ook in de buurt van Schiphol, Dwingeloo en Coevorden. Bij de Werkgroep Meteoren kwamen meer dan 400 meldingen binnen van mensen die de vuurbol hebben gezien.



Geen normaal vallend sterretje

'Het zag er heel anders uit dan een normaal vallend sterretje', zegt Eising. 'Dan zie je alleen een flits en is het weg. Dit duurde voor mijn gevoel zo'n zeven seconden. Ik wilde een foto maken, maar had helemaal geen tijd om mijn toestel te pakken.'



Hij hoopte dat de vuurbol nog wel te zien was op zijn webcam die aan de woontoren hangt. 'Die gaf helaas net een storing. Maar het was een heel mooi gezicht.'





Reacties

25-11-2020 16:51:36 Sjaak

Ik zag zo'n 22 jaar geleden 's morgens vroeg vanuit de auto in Noordelijke richting overscherend ruimtepuin. Het tolde gloeiend rond, liet een rookspoor na en er vielen brokstukken vanaf. Ik denk dat het een afgedankte satelliet was. Maar gek genoeg was er toen helemaal niets over op het nieuws. Ik dacht nog dat niemand anders het had gezien.

25-11-2020 18:09:22 botte bijl

'Die gaf helaas net een storing. Maar het was een heel mooi gezicht.'



die webcam was natuurlijk gesaboteerd door de aliens in de vuurbol die webcam was natuurlijk gesaboteerd door de aliens in de vuurbol

25-11-2020 18:27:46 botte bijl

@Emmo :

hoe zou je zelf zijn als je wist dat je anders op die onbenullige commerciele Aardse televisie kwam hoe zou je zelf zijn als je wist dat je anders op die onbenullige commerciele Aardse televisie kwam

