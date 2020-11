Martinitoren speelt The Rolling Stones en Mick Jagger zag dat het goed was

Beiaardier Auke de Boer en het carillon van de Martinitoren in Groningen zijn vrijdagavond de wereld over gegaan. Met dank aan Mick Jagger, zanger van de Rolling Stones.



Angie, Paint It Black, Ruby Tuesday en andere Stones-klassiekers galmden vrijdag over de Stad. Stadsbeiaardier Auke de Boer speelde acht nummers van de legendarische rockband op het carillon van de minstens zo legendarische Martinitoren.



Directeur Andreas Bl├╝hm van het Groninger Museum stuurde een filmpje van de Stonesmuziek op de Martinitoren naar Jagger. De zanger vond het kennelijk erg leuk en deelde het filmpje met zijn 2 miljoen volgers op Instagram. In het museum is vrijdag de Rolling Stones-expositie Unzipped voor het eerst te bezoeken.



Video-journalist Colin Mooijman beklom vrijdag de Martinitoren en sprak daar beiaardier Auke de Boer over het spelen van de nummers van de Stones. De liedjes klinken ook zaterdag nog over de binenstad vanuit de Martinitoren.

