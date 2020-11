Babyboom door coronacrisis? We zien een verdubbeling in de praktijk

Het is druk bij veel verloskundigenpraktijken in Nederland. Op sommige plekken, zoals Rotterdam, Den Haag, Harlingen en Brabant, melden veel meer zwangere vrouwen zich. Is er ook een landelijke coronababyboom op handen?



De Tilburgse Nicole (31) is op dit moment 30 weken zwanger. Ze is 28 januari uitgerekend. "Ik zou eigenlijk op 18 juni gaan trouwen, maar toen duidelijk werd dat onze schoonzus niet vanuit Cambodja kon overkomen, hebben we de bruiloft verplaatst. We zijn toen vol voor onze kinderwens gegaan."



Een maand later was ze al zwanger, midden in de eerste coronagolf. "Uit de omgeving komen veel reacties en grapjes: nu heb jij als eerste een coronababy", vertelt Nicole.



Nicole is zeker niet de enige met een 'coronababy' op komst. De Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) spreekt van een regionale stijging, maar ziet nog geen landelijke babyboom.



Waar het wel druk is, is bij praktijk Verloskundigen aan de Maas in Rotterdam. "Ik heb het in de afgelopen vijf jaar niet zo druk gehad", vertelt verloskundige Suzanne van Houten. "Het gaat heel hard, het is bijna verdubbeld de laatste vier maanden. We zitten tot juni volgend jaar vol."



"Meer mensen durven er voor te gaan, we zitten nu toch thuis, en zijn meer samen thuis. Dit is het ideale moment om ervoor te kiezen", denkt Van Houten. "Vrouwen die veel moeten reizen zijn ook veel meer thuis en hebben de ruimte. Nu kunnen ze gewoon thuis ontspannen zwanger zijn. Er is vaak ook meer ondersteuning van de partner, omdat die ook meer thuis is."



De verloskundige wil daar meteen een pleidooi voor houden. Ze vindt dat rust voor zwangere vrouwen beter geregeld moet worden. "De borstvoeding loopt beter, kinderen vallen minder af. De kraamzorg merkt dat ook. Baby's zijn niet overprikkeld. Ze drinken beter en de ouders zelf zijn ook relaxter. En tijdens de zwangerschap kunnen vrouwen zich veel beter ontspannen."



Al is zwanger zijn in coronatijd zeker niet altijd gemakkelijk. "Het is anders", vertelt de zwangere Nicole. "Mijn vriend kon bij de eerste echo's zijn, maar toen de tweede golf kwam mocht hij niet meer bij bepaalde controles zijn." Ook met de kraamvisite zal ze waarschijnlijk mensen teleur moeten stellen. "Ik heb vast gezegd: verwacht maar niet dat je mag komen, dan kan het alleen maar meevallen."

Reacties

24-11-2020 22:21:04 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 38.697

OTindex: 81.233

Tja, die anderhalve meter afstand wordt niet door iedereen gerespecteerd. En dan krijg je dit.

24-11-2020 22:57:22 KhunAxe

Oudgediende



WMRindex: 5.889

OTindex: 2.279

'..We zijn toen vol voor onze kinderwens gegaan.'



Hoe doe je zoiets? Asking for a friend... QuoteHoe doe je zoiets? Asking for a friend...

24-11-2020 23:04:34 HoLaHu

Erelid



WMRindex: 3.735

OTindex: 1.411

@KhunAxe : Da's toch niet zo moeilijk? Je kunt niet trouwen, dan ga je dingesen...Simpel! En dan krijg je dit resultaat...

24-11-2020 23:06:41 KhunAxe

Oudgediende



WMRindex: 5.889

OTindex: 2.279

@HoLaHu : Wat is 'dingesen'? Sorry hoor, maar kun je iets duidelijker zijn?

24-11-2020 23:14:43 omabep

Oudgediende



WMRindex: 8.552

OTindex: 3.135

@HoLaHu : Iets duidelijker graag, het is voor die vriend van hem

24-11-2020 23:21:19 HoLaHu

Erelid



WMRindex: 3.735

OTindex: 1.411

@omabep : @venzje : @KhunAxe : ..Net of de Bossche Bol dat niet snapt! ..Net of de Bossche Bol dat niet snapt!

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: