Iconisch blauw champignonbakje maakt plaats voor een transparante variant

Het iconische blauwe champignonbakje verdwijnt uit de schappen van Albert Heijn. Daarvoor komt een doorzichtige, volledig gerecyclede variant in de plaats. "We verwachten dat ook andere supermarkten op korte termijn overstappen."Het alombekende bakje is ontstaan in de jaren zeventig. De champignonteelt was toen 'booming' in de regio van het Limburgse Horst. Jan Verstappen komt daar vandaan en is een van de mensen die aan de ontwikkeling van het ontwerp heeft gewerkt."Hij was in dienst bij een bedrijf dat oplossingen bedacht voor verpakkingen", vertelt zijn dochter Mieke, directeur van verpakkingsbedrijf Verstappen Advanced Packaging, aan EditieNL. "Er werd hem toen gevraagd om aan de slag te gaan met de verpakking voor witte champignons.De bakjes, die voorzien zijn van luchtgaatjes tegen condensvorming, kregen toen ook hun typische blauwe kleur. "Daarin komen de witte champignons het beste tot hun recht; ze lijken nog witter dan ze zijn. Bovendien vallen ze op door de felle kleur en kunnen consumenten ze dus makkelijk vinden in de supermarkt."Het blauwe bakje bestaat al geruime tijd voor tachtig procent uit gerecyclede frisdrankflessen, weet Mieke. Toch wordt er een nieuwe, nog duurzamere variant ontwikkeld. Daarmee gaat zijn blauwe kleur verloren. "Transparant materiaal is breder inzetbaar voor recyclebedrijven", aldus Mieke.Daarom heeft haar bedrijf voor Albert Heijn nu doorzichtige bakjes van 100 procent gerecyclede frisdrankflessen ontwikkeld. "We blijven de blauwe verpakkingen nog wel produceren voor andere supermarkten, maar verwachten dat zij op korte termijn ook willen overstappen."Dat zou het einde van het blauwe bakje in de Nederlandse supermarkten betekenen. "Dat zal zwaar vallen, want door het iconische blauwe bakje is ons bedrijf groot geworden." Toch kan ze zich er wel overheen zetten. "We streven echt naar duurzaamheid."Voor veel producten zijn de verpakkingen van grote invloed. "In een supermarkt kun je niet ruiken of proeven en daarom gaan we vooral af op wat ze zien", vertelt verpakkingsdeskundige Ariane van Mancius. "Zo vallen bepaalde, iconische verpakkingen in een schap op vanwege de vorm of kleur en ben je misschien eerder geneigd tot aankoop over te gaan."Als voorbeeld noemt Mancius de chips van Pringles. "Die zitten in ronde bussen en zijn met hun perfecte vorm allemaal op elkaar gestapeld. Een unieke verpakking die opvalt. Hetzelfde geldt voor Toblerone-chocolade. Een iconische verpakking die iedereen herkent."Bovendien kunnen verpakkingen onderdeel zijn van de beleving of boodschap die een merk wil uitdragen. "Denk aan de verpakking van Mona-pudding met zijn ribbels en typische vorm. Die is nooit veranderd sinds de jaren zeventig. Daarmee laten ze dat retrogevoel naar voren komen, van toen mensen voor het eerst thuis een kant-en-klaar toetje konden serveren.""Of de rode Babybel-kaasjes", gaat ze verder. "Daarin zit eigenlijk helemaal geen echte kaas; de inhoud is gemaakt van poeder. Maar vanwege de ronde verpakking krijg je het idee dat het echte mini-kaasjes zijn."Toch denkt Mancius niet dat de nieuwe verpakking van champignons invloed zal hebben op de verkoopcijfers. "Het is een basisproduct. Champignons hebben in feite geen opvallende verpakking nodig om mensen aan te zetten tot kopen", zegt ze.