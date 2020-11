Vrouw stomverbaasd nadat man huis stiekem verft in alle kleuren van de regenboog

Een Britse vrouw was stomverbaasd toen ze zag wat haar man had gedaan: zonder haar iets te zeggen had hij hun huis in alle kleuren van de regenboog geverfd.De 59-jarige Karen Goldsmith kon haar ogen niet geloven toen ze zag hoe haar man, de 40-jarige Mike, hun huis had opgesmukt. Karen was voor een paar dagen naar Londen gegaan en daar had Mike handig gebruik van gemaakt.Mike vond de inspiratie tijdens een bezoekje aan een haven in Portugal, waar veel huisjes een eigenzinnige kleur hebben, en besloot om ook hun huis in zeer levendige kleuren te verven. Hij nam een paar dagen verlof om de klus te klaren en zo zijn vrouw te verrassen. “Ik wist dat hij met dit idee rondliep, maar ik heb hem nooit mijn goedkeurig gegeven”, zegt Karen. “Maar toen ik voor een paar dagen naar Londen ging, zag hij zijn kans schoon.”“Mijn eerste reactie was ‘Oh my God’”, gaat Karen verder. “Maar ondertussen heb ik ermee leren leven en vind ik het zelfs een beetje mooi. De lichtblauwe kleur is mijn favoriet.”