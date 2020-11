Groene stroom van energieleveranciers is niet altijd groen

Twee op de drie stroomleveranciers zijn niet zo duurzaam als ze zich voordoen, zeggen de Consumentenbond, Natuur & Milieu en milieuorganisatie WISE in hun jaarlijkse Stroomranking. Het lijkt alsof bedrijven groene stroom uit hernieuwbare bronnen verkopen, maar in werkelijkheid gaat het vooral om niet-duurzame stroom die is opgewekt uit fossiele brandstoffen.De organisaties onderzochten wat voor stroom energieleveranciers inkopen en verkopen. Daar kan een verschil in zitten, omdat certificaten voor groene stroom los kunnen worden bijgekocht. Als leveranciers die dan 'plakken' op de niet-duurzame stroom, wordt het wel 'groenwassen' genoemd.Het probleem is volgens de onderzoekers dat er hierdoor geen extra groene stroom wordt opgewekt, maar bestaande duurzame stroom wordt verplaatst. "Dat kan doordat in sommige landen mensen niet malen om die certificaten. Zo leveren ze in Noorwegen veel groene energie zonder certificaten", zegt Joyce Donat. "Die worden dan los door energieleveranciers hier ingekocht om niet-duurzame stroom groen te maken. Het is dus vooral marketing."De Stroomranking geeft een energieleveranciers een rapportcijfer voor hoe groen ze echt zijn. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar inkoop en de certificaten voor verkoop, maar ook naar de hoeveelheid investeringen die de bedrijven in duurzame energie doen.De stroom voor consumenten is, als je alles bij elkaar optelt, volgens de onderzoekers afgelopen jaar wel weer iets groener geworden, net als vorig jaar. Er is vooral geïnvesteerd in windenergie. "Interessant is dat Eneco echt duurzame stappen heeft gemaakt, dat zie je bij de andere grote leveranciers niet. Ook verrassend is dat een aantal prijsvechters is gaan vergroenen", zegt Donat.Op de zakelijke markt werd vorig jaar meer vervuilende stroom aangeboden en ook dit jaar doen ze het volgens Donat niet veel beter: "Je ziet dat consumenten groene stroom willen en het dus wordt geleverd. Maar op de zakelijke markt is die vraag niet zo groot. Dus sluizen sommige leveranciers de grijze stroom door naar die markt."Naked Energy, het bedrijf dat het laagste rapportcijfer krijgt op de consumentenmarkt, zegt er niet van wakker te liggen. "Wij zijn absoluut niet tegen groene energie", zegt directeur Hans Toonen. "Alleen zijn we tegen het schimmige certificatensysteem en vinden we dat de discussie erover gevoerd moet worden."Het bedrijft zegt vanwege de transparantie in dezelfde verhouding groene energie te verkopen als in Nederland daadwerkelijk wordt opgewekt. Dat leidt dus tot een laag rapportcijfer.De Consumentenbond pleit ervoor dat er niet alleen voor de verkoop, maar ook voor de inkoop een transparantieplicht komt. "Anders heb je het idee dat je als consument heel goed bezig bent, terwijl dat niet zo is", zegt Donat. "Dat ondermijnt het vertrouwen, terwijl een aantal energieleveranciers het wel goed doen."