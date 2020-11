Foutje: gemeente Leeuwarden laat livestream lopen bij geheime bijeenkomst over afblazen nieuw stadion SC Cambuur

SC Cambuur krijgt voorlopig geen nieuw stadion. Het nieuws dat de plannen niet doorgaan, lekte woensdagavond saillant genoeg uit door een knullige fout. De gemeente Leeuwarden liet een livestream lopen tijdens een geheime bijeenkomst.



De factievoorzitters van de gemeenteraad werden in een besloten bijeenkomst in de raadszaal geïnformeerd over het mislukken van de stadionplannen. Het overleg was evenwel gewoon te volgen via een livestream op de website van de gemeente.



De plannen voor een nieuw stadion kunnen in de koelkast, omdat projectontwikkelaar Wyckerveste afhaakte vanwege een onhaalbare businesscase.



Cambuur hoopt al jaren op een nieuw stadion. ,,Ik ben diep teleurgesteld. Helemaal als een verrassing komt het niet, we zagen de struggle van Wyckerveste om de plannen rond te krijgen", reageert algemeen directeur Ard de Graaf in de Leeuwarder Courant .

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: