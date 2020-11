Smartphone-app vertaalt kattengemiauw naar mensentaal

Een nieuwe smartphone-app vertaalt het gemiauw van een kat naar makkelijk te begrijpen, Engelstalige zinnen.



De app MeowTalk is gemaakt door een voormalig Amazon-softwaremaker die ook sleutelde aan slimme assistent Alexa. Hij is te downloaden voor iOS en Android.



Gebruikers van de app kunnen de specifieke miauwgeluiden van hun katten opnemen wanneer die bijvoorbeeld honger hebben of boos zijn, zodat de app dit op latere momenten kan identificeren.



Kunstmatige intelligentie leert de app om miauwgeluiden te identificeren die lijken op de opgenomen audio. Hierdoor moet de app op termijn beter weten te vertalen wat een kat bedoelt.



Op die manier kan de app de dierengeluiden vertalen naar 13 verschillende zinnen, waaronder "voer me", "ik ben boos" en "laat me met rust".



De maker wil op termijn een slimme halsband uitbrengen die samenwerkt met de app. Een ingebouwde speaker moet het gemiauw live vertalen, zodat passanten de dieren makkelijker kunnen begrijpen.

Katten mauwen niet naar elkaar. Dit hebben ze zichzelf door de evolutie heen aangeleerd om te kunnen communiceren met mensen. En het werkt!



Iedere kattenliefhebber / eigenaar zal je zeggen dat ze echt wel weten wat hun kat wil wanneer ze tegen hen mauwen. Daar hebben ze geen app voor nodig



Overigens zal vrijwel ieder mens over het algemeen wel weten wat een kat wil als die mauwt. Er komt ook zeer duidelijke lichaamstaal bij kijken



